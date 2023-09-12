Костин повысил прогноз по чистой прибыли ВТБ до 420 млрд рублей

Ранее Костин в рамках ПМЭФ сказал, что этот показатель по итогам года может составить около 400 млрд руб. Однако по итогам семи месяцев 2023 г. он уже достиг 325,4 млрд руб., что составляет 80% от ранее сделанного прогноза.