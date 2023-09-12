Костин повысил прогноз по чистой прибыли ВТБ до 420 млрд рублей
На фоне новости котировки ВТБ выросли на 2,62% до максимума 0,274 руб. По состоянию на 11:25 мск они составили 0,273 руб. (2,25%), индекс Мосбиржи – 3151,4 пункта (+0,93%). С начала года стоимость бумаг компании увеличилась на 66%, бенчмарк – на 46%.
Согласно новому прогнозу Костина, чистая прибыль превысит 400 млрд руб., ее уровень может составить 420 руб., что станет рекордом для кредитной организации.
Банк планирует в оставшиеся месяцы этого года получать чистую прибыль на уровне 20 млрд, а в августе возможно 26 млрд руб., уточнил банкир.
В июле 2023 г. чистая прибыль по МСФО составила 35,6 млрд руб. В 2022 г. группа ВТБ получила рекордный убыток в размере 612,6 млрд руб.