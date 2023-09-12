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Инвестиции

Костин повысил прогноз по чистой прибыли ВТБ до 420 млрд рублей

Ведомости

Группа ВТБ по итогам 2023 г. может получить чистую прибыль по МСФО в размере 420 млрд руб. Об этом заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Ранее Костин в рамках ПМЭФ сказал, что этот показатель по итогам года может составить около 400 млрд руб. Однако по итогам семи месяцев 2023 г. он уже достиг 325,4 млрд руб., что составляет 80% от ранее сделанного прогноза.

На фоне новости котировки ВТБ выросли на 2,62% до максимума 0,274 руб. По состоянию на 11:25 мск они составили 0,273 руб. (2,25%), индекс Мосбиржи – 3151,4 пункта (+0,93%). С начала года стоимость бумаг компании увеличилась на 66%, бенчмарк – на 46%.

Согласно новому прогнозу Костина, чистая прибыль превысит 400 млрд руб., ее уровень может составить 420 руб., что станет рекордом для кредитной организации.

Банк планирует в оставшиеся месяцы этого года получать чистую прибыль на уровне 20 млрд, а в августе возможно 26 млрд руб., уточнил банкир.

В июле 2023 г. чистая прибыль по МСФО составила 35,6 млрд руб. В 2022 г. группа ВТБ получила рекордный убыток в размере 612,6 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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