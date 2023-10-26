Новым гендиректором Morgan Stanley станет сопрезидент банка Тед Пик

Теду Пику 54 года. Он начал работать в Morgan Stanley в 1990 г., а в 2002 г. был назначен управляющим директором. В разное время он занимал должности руководителей отделов рынков акционерного капитала, продаж и трейдинга, а также институционального капитала. В течение последних двух лет Пик был сопрезидентом банка и возглавлял отдел институциональных ценных бумаг. На этом посту он курировал инвестиционно-банковскую деятельность. Помимо этого Пик является попечителем Метрополитен-музея в Нью-Йорке.