Новым гендиректором Morgan Stanley станет сопрезидент банка Тед Пик
Президент Morgan Stanley Тед Пик решением совета директоров назначен новым генеральным исполнительным директором банка. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
«Совет единогласно определил, что Тед Пик — тот человек, который сможет возглавить Morgan Stanley и развивать успех, достигнутый фирмой под исключительным руководством Джеймса Гормана», – сказал ведущий директор совета директоров Том Глосер.
Пик вступит в должность 1 января 2024 г. Действующий сейчас CEO банка Джеймс Горман, который в этом году объявил о своем уходе с должности, займет пост исполнительного председателя Morgan Stanley.
Еще один сопрезидент банка Энди Саперштайн возглавит отдел управления активами и инвестициями. Глава подразделения управления инвестициями Дэн Симковиц получил должность сопрезидента банка и возглавит отдел институциональных ценных бумаг. Саперштайна и Симковица ранее называли кандидатами на пост гендиректора Morgan Stanley.
О том, что Горман решил уйти со своего поста, стало известно на годовом собрании акционеров 19 мая. Он начал работать в Morgan Stanley в 2006 г., а в 2010 г. возглавил банк. В 2011 г. он также стал председателем совета директоров компании, сменив на этом посту Джона Мака, который руководил банком с 2005 г.
Теду Пику 54 года. Он начал работать в Morgan Stanley в 1990 г., а в 2002 г. был назначен управляющим директором. В разное время он занимал должности руководителей отделов рынков акционерного капитала, продаж и трейдинга, а также институционального капитала. В течение последних двух лет Пик был сопрезидентом банка и возглавлял отдел институциональных ценных бумаг. На этом посту он курировал инвестиционно-банковскую деятельность. Помимо этого Пик является попечителем Метрополитен-музея в Нью-Йорке.