«Яндекс» и «Ланит» продадут доли в производстве серверов OpenYard

О том, что «Яндекс» и «Ланит» решили продать свои доли в OpenYard, в конце июня сообщил Forbes. Источники издания говорили, что причиной стало «изменение ситуации на рынке за последние два года». Уточнялось, что покупателями могут стать стратегические инвесторы, производители вычислительной техники и др.