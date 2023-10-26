«Яндекс» и «Ланит» продадут доли в производстве серверов OpenYard
Компании «Яндекс» и «Ланит» приняли решение выйти из совместного предприятия (СП) по производству серверов OpenYard и продать свои доли частным инвесторам. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекса». Это подтвердили и в «Ланите».
В компании подчеркнули, что после закрытия сделки предприятие сохранит производство на территории индустриального парка «Рязанский», права на технологические разработки, а также команду сотрудников и бренд OpenYard. Другие подробности, в том числе сумма сделки и имена покупателей, не раскрываются.
После выхода из СП «Яндекс» будет развивать свои технологии и бизнесы, а «Ланит» продолжит заниматься разработкой и внедрением программного обеспечения и развитием собственных продуктов.
О том, что «Яндекс» и «Ланит» решили продать свои доли в OpenYard, в конце июня сообщил Forbes. Источники издания говорили, что причиной стало «изменение ситуации на рынке за последние два года». Уточнялось, что покупателями могут стать стратегические инвесторы, производители вычислительной техники и др.
OpenYard занимается проектированием серверов, систем хранения данных и компонентов умных устройств. Строительство завода под Рязанью, где компания должна была производить серверы, началось в октябре 2021 г., но, по информации Forbes, производство так и не было запущено.