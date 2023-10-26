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«Яндекс» и «Ланит» продадут доли в производстве серверов OpenYard

Ведомости

Компании «Яндекс» и «Ланит» приняли решение выйти из совместного предприятия (СП) по производству серверов OpenYard и продать свои доли частным инвесторам. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекса». Это подтвердили и в «Ланите». 

В компании подчеркнули, что после закрытия сделки предприятие сохранит производство на территории индустриального парка «Рязанский», права на технологические разработки, а также команду сотрудников и бренд OpenYard. Другие подробности, в том числе сумма сделки и имена покупателей, не раскрываются.  

После выхода из СП «Яндекс» будет развивать свои технологии и бизнесы, а «Ланит» продолжит заниматься разработкой и внедрением программного обеспечения и развитием собственных продуктов.

О том, что «Яндекс» и «Ланит» решили продать свои доли в OpenYard, в конце июня сообщил Forbes. Источники издания говорили, что причиной стало «изменение ситуации на рынке за последние два года». Уточнялось, что покупателями могут стать стратегические инвесторы, производители вычислительной техники и др. 

OpenYard занимается проектированием серверов, систем хранения данных и компонентов умных устройств. Строительство завода под Рязанью, где компания должна была производить серверы, началось в октябре 2021 г., но, по информации Forbes, производство так и не было запущено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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