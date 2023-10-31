Купившая «дочку» Decathlon компания сообщила о запуске сети Desport
Купившая российские активы Decathlon компания АРМ запускает новую сеть Desport. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«Магазины Desport откроют свои двери в декабре этого года, а ассортимент будет формироваться по мере поступления товаров», – уточнили в компании.
Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в сентябре рассказывал, что после смены собственника магазины на месте Decathlon могут открыться в России до конца года. Ранее правкомиссия одобрила продажу российской сети компании, которая включает 36 объектов, компании АРМ.
Источник «Ведомостей», близкий к ритейлеру, ожидал возобновление работы сети в октябре – ноябре 2023 г. Собеседник уточнял, что их профиль – спортивные товары – останется прежним.
Весной 2022 г. в России было 57 магазинов Decathlon. На фоне начала спецоперации на Украине сеть магазинов приостановила поставки в РФ, а 27 июня и вовсе закрыла все магазины в стране «на неопределенный срок». О планах компании продать свои активы в России стало известно в январе 2023 г.