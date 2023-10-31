Купившая «дочку» Decathlon компания сообщила о запуске сети Desport

Весной 2022 г. в России было 57 магазинов Decathlon. На фоне начала спецоперации на Украине сеть магазинов приостановила поставки в РФ, а 27 июня и вовсе закрыла все магазины в стране «на неопределенный срок». О планах компании продать свои активы в России стало известно в январе 2023 г.