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Бизнес

Купившая «дочку» Decathlon компания сообщила о запуске сети Desport

Ведомости

Купившая российские активы Decathlon компания АРМ запускает новую сеть Desport. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. 

«Магазины Desport откроют свои двери в декабре этого года, а ассортимент будет формироваться по мере поступления товаров», – уточнили в компании.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в сентябре рассказывал, что после смены собственника магазины на месте Decathlon могут открыться в России до конца года. Ранее правкомиссия одобрила продажу российской сети компании, которая включает 36 объектов, компании АРМ.

Ранее по теме: Магазины Decathlon в России купил франчайзи «Манго», «Шоколадницы» и «Бургер Кинга»

Источник «Ведомостей», близкий к ритейлеру, ожидал возобновление работы сети в октябре – ноябре 2023 г. Собеседник уточнял, что их профиль – спортивные товары – останется прежним.

Весной 2022 г. в России было 57 магазинов Decathlon. На фоне начала спецоперации на Украине сеть магазинов приостановила поставки в РФ, а 27 июня и вовсе закрыла все магазины в стране «на неопределенный срок». О планах компании продать свои активы в России стало известно в январе 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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