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Бизнес

С начала года «Траст» заработал 100 млрд рублей на продаже активов

Ведомости

С начала года банк непрофильных активов «Траст» получил от продажи имущества и прав более 100 млрд руб. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на организацию.

Больше всего средств банку принесла продажа трех активов: АО «Точка» (41,5 млрд руб.), «Балтийский лизинг» (27 млрд руб.) и группы «Кама» (36 млрд руб.).

Уточняется, что сопоставимую сумму «Траст» уже направил Банку России: с января по сентябрь 2023 г. было погашено 95,1 млрд руб. от долга, а также 5,5 млрд руб. процентов.

Проект для работы с малым и средним бизнесом «Точка» существует с 2000-х гг. В 2018 г. «Открытие», Qiwi и «Точка» создали совместное предприятие «Точка», в котором у «Открытия» было 50% плюс 1 акция, у Qiwi – 40%, а у менеджмента «Точки» через Catalytic People – 10% минус 1 акция. В 2021 г. Qiwi продала свою долю «Открытию» за 5 млрд руб. На тот момент вся компания оценивалась в 11 млрд руб. Уже в марте 2022 г. «Открытие» продало 90% акций банку «Траст», остальные 10% по-прежнему принадлежат Catalytic People. В апреле 2023 г. «Траст» выставил «Точку» на торги (начальная цена составляла 22,7 млрд руб.).

«Траст» выставил на продажу цифровой банк «Точка»

Компания «Балтийский лизинг», которая является одним из крупнейших игроков в сегменте технологичного оборудования, была выставлена на торги в конце июля со стартовой ценой в 20,4 млрд руб. Помимо этих активов «Траст» в 2023 г. также выставлял на торги 100% акций пермской птицефабрики «Комсомольская», занимающейся производством столового куриного яйца, а также расположенный в Челябинской области Родниковский свинокомплекс (РС). Начальная цена обоих лотов в совокупности не превышала 3,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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