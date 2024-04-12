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Компании «крабовых королей» передали в собственность государства

Ведомости

Восемь дальневосточных рыбопромышленных компаний и один оператор такси по решению Арбитражного суда Приморского края перешли в собственность Росимущества, передает «Интерфакс» со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

В списке компаний «Прибой-Т», «Монерон», «Севрыбфлот», «Аквамарин», «Рентэлит», «Курильский универсальный комплекс», «Симост Восток», Приморская рыболовная компания и «Городское эко такси». Общая стоимость активов составляет 21,8 млрд руб.

21 марта Арбитражный суд Приморского края полностью удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры о взыскании 358,7 млрд руб. с рыбопромышленников Дальнего Востока.

Иск от Генпрокуратуры России о взыскании 358,7 млрд руб. к группе ответчиков поступил в суд 25 января.

Среди ответчиков по этому делу указан владелец крупных рыбодобывающих предприятий Олег Кан. Кан, называемый СМИ «крабовым королем», является создателем нескольких крупных рыбодобывающих предприятий. В феврале 2020 г. Хабаровский краевой суд заочно арестовал бизнесмена по делу об организации убийства в 2010 г. предпринимателя Валерия Пхиденко. 30 января 2024 г. гособвинение запросило для него 19 лет строгого режима по обвинению в организации убийства по найму (ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Бизнесмен находится в международном розыске. В прошлом году появились сообщения о его смерти, это следовало из реестра наследственных дел. Тогда защита назвала сообщения вбросом. При этом в марте этого года адвокаты сослались на этот реестр во время заседания.

На заседании 21 марта прокуратура назвала смерть бизнесмена инсценировкой. В Генпрокуратуре указали на отсутствие актов о регистрации смерти бизнесмена в ЗАГСах Сахалинской области и Санкт-Петербурга. Родственники Кана, обратил внимание представитель ведомства, также не обращались в органы ЗАГС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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