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Суд в Москве арестовал активы JPMorgan и акции Commerzbank по иску ТКБ

Ведомости

Арбитражный суд Москвы арестовал активы JPMorgan и акции Commerzbank по иску Транскапиталбанка (ТКБ) на сумму 12,3 млн евро (около 1,2 млрд руб.), следует из картотеки.

Суд принял обеспечительные меры в виде ареста 100% акций АО «Коммерцбанк (Евразия)», на денежные средства на всех банковских счетах, – за исключением счета типа С, счета типа И, – открытых на имя Commerzbank AG, J. P. Morgan SE и их российских «дочек». 

Кроме того, арест был наложен на принадлежащие компаниям ценные бумаги и недвижимое имущество в пределах суммы требований. 

Иск связан препятствиями, который появились с запретом на проведение транзакций в пользу ТКБ после введения против него санкций США. Американские ограничения не позволяли исполнять решения Российского арбитражного суда.

«Заявитель [ТКБ] указывает, что эффективное исполнение решения арбитражного суда в отношении ответчиков возможно лишь на территории России и за счет имущества, находящегося на территории России», – говорится в определении.

24 апреля Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на российские активы американского банка JPMorgan Chase по иску ВТБ – на счетах банка с 2022 г. были заморожены $439,5 млн. Китайское издание Sohu в конце апреля писало, что арест российских активов американского банка JPMorgan Chase по иску ВТБ является возможным ответом на планы США конфисковать российские активы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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