Суд в Москве арестовал активы JPMorgan и акции Commerzbank по иску ТКБ

Суд принял обеспечительные меры в виде ареста 100% акций АО «Коммерцбанк (Евразия)», на денежные средства на всех банковских счетах, – за исключением счета типа С, счета типа И, – открытых на имя Commerzbank AG, J. P. Morgan SE и их российских «дочек».