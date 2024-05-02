Суд в Москве арестовал активы JPMorgan и акции Commerzbank по иску ТКБ
Арбитражный суд Москвы арестовал активы JPMorgan и акции Commerzbank по иску Транскапиталбанка (ТКБ) на сумму 12,3 млн евро (около 1,2 млрд руб.), следует из картотеки.
Суд принял обеспечительные меры в виде ареста 100% акций АО «Коммерцбанк (Евразия)», на денежные средства на всех банковских счетах, – за исключением счета типа С, счета типа И, – открытых на имя Commerzbank AG, J. P. Morgan SE и их российских «дочек».
Кроме того, арест был наложен на принадлежащие компаниям ценные бумаги и недвижимое имущество в пределах суммы требований.
Иск связан препятствиями, который появились с запретом на проведение транзакций в пользу ТКБ после введения против него санкций США. Американские ограничения не позволяли исполнять решения Российского арбитражного суда.
«Заявитель [ТКБ] указывает, что эффективное исполнение решения арбитражного суда в отношении ответчиков возможно лишь на территории России и за счет имущества, находящегося на территории России», – говорится в определении.
24 апреля Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на российские активы американского банка JPMorgan Chase по иску ВТБ – на счетах банка с 2022 г. были заморожены $439,5 млн. Китайское издание Sohu в конце апреля писало, что арест российских активов американского банка JPMorgan Chase по иску ВТБ является возможным ответом на планы США конфисковать российские активы.