Грузооборот портов РФ за четыре месяца 2024 года снизился на 4,3%
Грузооборот морских портов России в январе-апреле 2024 г. уменьшился на 4,3% в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. и составил 288,4 млн т. Об этом сообщает Ассоциация морских торговых портов (АСОП).
По информации АСОП, перевалка сухих грузов сократилась на 3,4%, до 141,8 млн т, наливных – на 5,1 %, до 146,6 млн т. В сегменте сухих грузов перевалка угля снизилась на 15%, до 59,5 млн т, черных металлов – на 9% до 6,7 млн т, руды – на 6,7% до 3 млн т, грузов на паромах – на 3,2% до 2,4 млн т.
Перевалка зерна увеличилась на 11,8% до 25,3 млн т, грузов в контейнерах – на 10,9% до 18,3 млн т, минеральных удобрений – на 32,3% до 13,9 млн тонн.
Объем перевалки наливных грузов снизился на 5.1% до 146,6 млн т, включая сырую нефть – на 0,0% до 92,6 млн т и нефтепродукты – на 18,5% до 37,8 млн т. Выросла перевалка сжиженного газа на 2,7% до 12,7 млн т, пищевых грузов – на 13,2% до 2,2 млн т.
Экспортных грузов перегружено на 4,8% меньше до 225,9 млн т, перегруз импортных грузов вырос на 3,1% до 13,4 млн т, транзитных – на 2,3 % до 23,2 млн т, каботажных – снизился на 8,6% до 25,8 млн т.
За период с января по апрель 2024 г. в морских портах было обслужено в 2,2 раза меньше пассажирских судов – 9785. Морскими пассажирскими терминалами обслужены 327 6000 человек (снижение в 3,6 раза). Обслуживание транзитных пассажиров отсутствовало.
16 января стало известно, что грузооборот российских морских портов в 2023 г. вырос на 5% и составил 883,8 млн т. Этот показатель стал рекордным с 2018 г.
В Росморречфлоте, комментируя результаты 2023 г., добавили, что грузооборот является «комплексным индикатором самочувствия» российской транспортной системы, экспортного и логистического секторов в условиях санкционного давления.