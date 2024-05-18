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Грузооборот портов РФ за четыре месяца 2024 года снизился на 4,3%

Ведомости

Грузооборот морских портов России в январе-апреле 2024 г. уменьшился на 4,3% в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. и составил 288,4 млн т. Об этом сообщает Ассоциация морских торговых портов (АСОП). 

По информации АСОП, перевалка сухих грузов сократилась на 3,4%, до 141,8 млн т, наливных – на 5,1 %, до 146,6 млн т. В сегменте сухих грузов перевалка угля снизилась на 15%, до 59,5 млн т, черных металлов – на 9% до 6,7 млн т, руды – на 6,7% до 3 млн т, грузов на паромах – на 3,2% до 2,4 млн т. 

Перевалка зерна увеличилась на 11,8% до 25,3 млн т, грузов в контейнерах – на 10,9% до 18,3 млн т, минеральных удобрений – на 32,3% до 13,9 млн тонн. 

Объем перевалки наливных грузов снизился на 5.1% до 146,6 млн т, включая сырую нефть – на 0,0% до 92,6 млн т и нефтепродукты – на 18,5% до 37,8 млн т. Выросла перевалка сжиженного газа на 2,7% до 12,7 млн т, пищевых грузов – на 13,2% до 2,2 млн т. 

Экспортных грузов перегружено на 4,8% меньше до 225,9 млн т, перегруз импортных грузов вырос на 3,1% до 13,4 млн т, транзитных – на 2,3 % до 23,2 млн т, каботажных – снизился на 8,6% до 25,8 млн т. 

За период с января по апрель 2024 г. в морских портах было обслужено в 2,2 раза меньше пассажирских судов – 9785. Морскими пассажирскими терминалами обслужены 327 6000 человек (снижение в 3,6 раза). Обслуживание транзитных пассажиров отсутствовало.

16 января стало известно, что грузооборот российских морских портов в 2023 г. вырос на 5% и составил 883,8 млн т. Этот показатель стал рекордным с 2018 г.

В Росморречфлоте, комментируя результаты 2023 г., добавили, что грузооборот является «комплексным индикатором самочувствия» российской транспортной системы, экспортного и логистического секторов в условиях санкционного давления.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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