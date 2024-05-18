Грузооборот портов РФ за четыре месяца 2024 года снизился на 4,3%

По информации АСОП, перевалка сухих грузов сократилась на 3,4%, до 141,8 млн т, наливных – на 5,1 %, до 146,6 млн т. В сегменте сухих грузов перевалка угля снизилась на 15%, до 59,5 млн т, черных металлов – на 9% до 6,7 млн т, руды – на 6,7% до 3 млн т, грузов на паромах – на 3,2% до 2,4 млн т.