ФАС вынесла предостережение из-за прогноза главы Infoline о росте цен

В конце апреля ФАС сообщила, что более 10 000 организаций заключили соглашения с региональными властями о стабилизации цен на продукты, временные договоры действуют в 27 субъектах РФ. В перечень товаров, которые становятся предметом соглашения, вошли основные виды мяса, рыба, курятина и яйца, вермишель, рис, мука, масло, молоко, чай, хлеб, сахар и соль, а также отдельные категории круп, овощей и фруктов и т. д.