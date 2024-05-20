ФАС вынесла предостережение из-за прогноза главы Infoline о росте цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предостережение в связи с тем, что прогноз о росте цен на продукты, сделанный основателем и генеральным директором информационно-аналитического агентства Infoline Иваном Федяковым, был опубликован в СМИ.
«ФАС выдала предостережение в связи с публичным заявлением о росте цен на продукты питания. Такие прогнозы озвучил в СМИ учредитель ООО "Инфолайн - Бизнес-порталы". 20 мая 2024 г. СМИ процитировали заявление с прогнозом роста цен на «самые ходовые и дешевые продукты», – говорится в заявлении службы, с которым ознакомились «Ведомости».
В ФАС пояснили, что заявления о предполагаемом росте цен «могут быть восприняты как побуждение к их повышению участниками рынка, а также спровоцировать ажиотажный спрос со стороны потребителей».
В конце апреля ФАС сообщила, что более 10 000 организаций заключили соглашения с региональными властями о стабилизации цен на продукты, временные договоры действуют в 27 субъектах РФ. В перечень товаров, которые становятся предметом соглашения, вошли основные виды мяса, рыба, курятина и яйца, вермишель, рис, мука, масло, молоко, чай, хлеб, сахар и соль, а также отдельные категории круп, овощей и фруктов и т. д.