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ФАС вынесла предостережение из-за прогноза главы Infoline о росте цен

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предостережение в связи с тем, что прогноз о росте цен на продукты, сделанный основателем и генеральным директором информационно-аналитического агентства Infoline Иваном Федяковым, был опубликован в СМИ.

«ФАС выдала предостережение в связи с публичным заявлением о росте цен на продукты питания. Такие прогнозы озвучил в СМИ учредитель ООО "Инфолайн - Бизнес-порталы". 20 мая 2024 г. СМИ процитировали заявление с прогнозом роста цен на «самые ходовые и дешевые продукты», – говорится в заявлении службы, с которым ознакомились «Ведомости».

В ФАС пояснили, что заявления о предполагаемом росте цен «могут быть восприняты как побуждение к их повышению участниками рынка, а также спровоцировать ажиотажный спрос со стороны потребителей».

В конце апреля ФАС сообщила, что более 10 000 организаций заключили соглашения с региональными властями о стабилизации цен на продукты, временные договоры действуют в 27 субъектах РФ. В перечень товаров, которые становятся предметом соглашения, вошли основные виды мяса, рыба, курятина и яйца, вермишель, рис, мука, масло, молоко, чай, хлеб, сахар и соль, а также отдельные категории круп, овощей и фруктов и т. д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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