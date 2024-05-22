ФАС изучит данные Wildberries об исполнении предупреждения регулятора
Wildberries направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) документы об исполнении предупреждения, которое ведомство выдало компании в апреле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФАС.
В ведомстве уточнили, что материалы рассмотрят в течение 10 рабочих дней, установленных законом.
9 апреля ФАС выдала предупреждение Wildberries после множества жалоб со стороны граждан и организаций. С 2022 по 2023 г. в службу поступило большое количество жалоб на то, что маркетплейс нарушает антимонопольное законодательство.
ФАС изучила практики Wildberries и установила, что условия в оферте о реализации товара на сайте компании имеют признаки навязывания продавцам невыгодных условий договора. Кроме того, тарифы маркетплейса на условия логистики и хранения товаров подвержены практически ежедневному изменению, что непосредственно влияет на продавцов и условия их работы на маркетплейсе.
Помимо прочего ФАС пришла к выводу о несоразмерных условиях о штрафных санкциях на продавцов, чьи личные кабинеты были взломаны третьими лицами. Не определены также условия изменения тарифов компании на логистические услуги и хранение товаров, наложения штрафных санкций на продавцов за взлом их личных кабинетов. В числе прочего маркетплейс ограничивает размещение контактной информации продавцов.