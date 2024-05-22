ФАС изучит данные Wildberries об исполнении предупреждения регулятора

ФАС изучила практики Wildberries и установила, что условия в оферте о реализации товара на сайте компании имеют признаки навязывания продавцам невыгодных условий договора. Кроме того, тарифы маркетплейса на условия логистики и хранения товаров подвержены практически ежедневному изменению, что непосредственно влияет на продавцов и условия их работы на маркетплейсе.