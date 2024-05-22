Холдинг Эн+ сменил гендиректора второй раз за полгода
Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ сменил гендиректора. Место Михаила Хардикова занял директор «Евросибэнерго» Владимир Колмогоров. Его кандидатуру согласовал Совет директоров, сообщает пресс-служба компании
Колмогоров в течение семи лет также занимал пост первого заместителя генерального директора Эн+ по технической политике, а до этого – руководящие посты на крупнейших предприятиях энергетической отрасли.
Председатель совета директоров Эн+ Кристофер Бернем заявил, что Хардиков принял решение покинуть компанию и поблагодарил его за вклад в обеспечение стабильной работы компании и основу для ее дальнейшего роста.
«Колмогоров хорошо известен в сфере энергетики, где имеет большой опыт и экспертизу, что безусловно, будет способствовать усилению позиций компании в отрасли и благополучию всех ее стейкхолдеров, включая сотрудников и жителей регионов, в которых компания ведет свою операционную деятельность», – отметил Бернем.
Хардиков работал в холдинге Эн+ с 2010 г. Генеральным директором его назначили 20 декабря 2023 г. Тогда он занял место Владимира Кирюхина, чьи полномочия совет директоров прекратил досрочно по его собственной инициативе в связи с выходом на пенсию. Контракт с Хардиковым заключался до конца 2026 г.