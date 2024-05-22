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Холдинг Эн+ сменил гендиректора второй раз за полгода

Ведомости

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ сменил гендиректора. Место Михаила Хардикова занял директор «Евросибэнерго» Владимир Колмогоров. Его кандидатуру согласовал Совет директоров, сообщает пресс-служба компании

Колмогоров в течение семи лет также занимал пост первого заместителя генерального директора Эн+ по технической политике, а до этого – руководящие посты на крупнейших предприятиях энергетической отрасли.

Председатель совета директоров Эн+ Кристофер Бернем заявил, что Хардиков принял решение покинуть компанию и поблагодарил его за вклад в обеспечение стабильной работы компании и основу для ее дальнейшего роста.

«Колмогоров хорошо известен в сфере энергетики, где имеет большой опыт и экспертизу, что безусловно, будет способствовать усилению позиций компании в отрасли и благополучию всех ее стейкхолдеров, включая сотрудников и жителей регионов, в которых компания ведет свою операционную деятельность», – отметил Бернем.

Хардиков работал в холдинге Эн+ с 2010 г. Генеральным директором его назначили 20 декабря 2023 г. Тогда он занял место Владимира Кирюхина, чьи полномочия совет директоров прекратил досрочно по его собственной инициативе в связи с выходом на пенсию. Контракт с Хардиковым заключался до конца 2026 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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