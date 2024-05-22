Холдинг Эн+ сменил гендиректора второй раз за полгода

Хардиков работал в холдинге Эн+ с 2010 г. Генеральным директором его назначили 20 декабря 2023 г. Тогда он занял место Владимира Кирюхина, чьи полномочия совет директоров прекратил досрочно по его собственной инициативе в связи с выходом на пенсию. Контракт с Хардиковым заключался до конца 2026 г.