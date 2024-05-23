Совет директоров «Газпрома» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год
Совет директоров ПАО «Газпром» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 г. Об этом сообщается на сайте компании.
«Совет директоров принял решение рекомендовать собранию акционеров по итогам 2023 г. дивиденды по акциям ПАО "Газпром" не объявлять и не выплачивать. Рекомендация соответствует положениям дивидендной политики общества», – говорится в сообщении.
20 мая правительство России рекомендовало при подготовке директив согласиться с предложением Минэнерго не предусматривать выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Газпром» по итогам 2023 г.
Акции «Газпрома» в ходе торгов 23 мая подешевели на 3,55% до 134,3 руб. Котировки заметно снижаются четвертый день подряд после рекомендации правительства РФ не выплачивать дивиденды за 2023 г.