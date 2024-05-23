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Совет директоров «Газпрома» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год

Ведомости

Совет директоров ПАО «Газпром» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 г. Об этом сообщается на сайте компании.

«Совет директоров принял решение рекомендовать собранию акционеров по итогам 2023 г. дивиденды по акциям ПАО "Газпром" не объявлять и не выплачивать. Рекомендация соответствует положениям дивидендной политики общества», – говорится в сообщении.

20 мая правительство России рекомендовало при подготовке директив согласиться с предложением Минэнерго не предусматривать выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Газпром» по итогам 2023 г.

Акции «Газпрома» в ходе торгов 23 мая подешевели на 3,55% до 134,3 руб. Котировки заметно снижаются четвертый день подряд после рекомендации правительства РФ не выплачивать дивиденды за 2023 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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