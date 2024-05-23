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Акции «Газпрома» продолжают снижаться после рекомендации по дивидендам

Ведомости

Акции «Газпрома» в ходе торгов 23 мая подешевели на 3,55% до 134,3 руб. Котировки заметно снижаются четвертый день подряд после рекомендации правительства РФ не выплачивать дивиденды за 2023 г. 

По состоянию на 13:50 мск 135,38 руб. (-2,78%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3 422,67 пункта (-0,64%).

Как писали «Ведомости», аналитики SberCIB и «БКС мир инвестиций» пересмотрели инвестиционную привлекательность акций газовых компаний, в частности, «Газпрома». SberCIB снизили таргет с 180 до 95 руб. (-32% от текущей цены) и изменили рекомендацию с «держать» на «продавать». В БКС снизили таргет с 230 до 190 руб. (-36%).

Цена акций «Газпрома» на Московской бирже 21 мая снизилась в район 140 руб. за акцию, опустившись до минимума с октября 2022 г. 20 мая правительство России рекомендовало «Газпрому» не выплачивать дивиденды за 2023 г. Этот отказ не исключает промежуточных выплат в 2024 г., отмечал эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Виталий Манжос. 

В начале мая компания отчиталась о чистом убытке по МСФО по итогам 2023 г., который составил 629,1 млрд руб. Год стал убыточным впервые с 1999 г. Выручка «Газпрома» за 2023 г. упала на 27% г/г до 8,54 трлн руб., убыток от продаж составил 363,7 млрд руб. (в 2022 г. компания получила прибыль в 1,9 трлн руб.). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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