Акции «Газпрома» продолжают снижаться после рекомендации по дивидендам

В начале мая компания отчиталась о чистом убытке по МСФО по итогам 2023 г., который составил 629,1 млрд руб. Год стал убыточным впервые с 1999 г. Выручка «Газпрома» за 2023 г. упала на 27% г/г до 8,54 трлн руб., убыток от продаж составил 363,7 млрд руб. (в 2022 г. компания получила прибыль в 1,9 трлн руб.).