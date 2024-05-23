Акции «Газпрома» продолжают снижаться после рекомендации по дивидендам
Акции «Газпрома» в ходе торгов 23 мая подешевели на 3,55% до 134,3 руб. Котировки заметно снижаются четвертый день подряд после рекомендации правительства РФ не выплачивать дивиденды за 2023 г.
По состоянию на 13:50 мск 135,38 руб. (-2,78%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3 422,67 пункта (-0,64%).
Как писали «Ведомости», аналитики SberCIB и «БКС мир инвестиций» пересмотрели инвестиционную привлекательность акций газовых компаний, в частности, «Газпрома». SberCIB снизили таргет с 180 до 95 руб. (-32% от текущей цены) и изменили рекомендацию с «держать» на «продавать». В БКС снизили таргет с 230 до 190 руб. (-36%).
Цена акций «Газпрома» на Московской бирже 21 мая снизилась в район 140 руб. за акцию, опустившись до минимума с октября 2022 г. 20 мая правительство России рекомендовало «Газпрому» не выплачивать дивиденды за 2023 г. Этот отказ не исключает промежуточных выплат в 2024 г., отмечал эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Виталий Манжос.
В начале мая компания отчиталась о чистом убытке по МСФО по итогам 2023 г., который составил 629,1 млрд руб. Год стал убыточным впервые с 1999 г. Выручка «Газпрома» за 2023 г. упала на 27% г/г до 8,54 трлн руб., убыток от продаж составил 363,7 млрд руб. (в 2022 г. компания получила прибыль в 1,9 трлн руб.).