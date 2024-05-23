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Аналитики не видят краткосрочных драйверов в акциях «Газпрома» и «Новатэка»

Эксперты SberCIB и БКС снизили целевые цены по бумагам компаний
Михаил Кузнецов
novatek.ru

Аналитики SberCIB и «БКС мир инвестиций» пересмотрели инвестиционную привлекательность акций газовых компаний. Эксперты SberCIB понизили целевую цену бумаг «Газпрома» со 180 до 95 руб. (-32% от текущей цены) и изменили рекомендацию с «держать» на «продавать». В БКС снизили таргет с 230 до 190 руб. (+36%). Также эксперты SberCIB изменили целевую цену бумаг «Новатэка» с 1700 до 1230 руб. (+3,5%) и оставили рекомендацию «держать».

Общий взгляд на акции российских газовых компаний сдержанный, говорит портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Дмитрий Скрябин. Если взять рынок газа в целом, то можно увидеть риск переизбытка или высокого предложения СПГ от США и Катара. По мнению эксперта, это может оказать существенное влияние и давление на стоимость газа в странах Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, и Китай в том числе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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