Аналитики не видят краткосрочных драйверов в акциях «Газпрома» и «Новатэка»

Общий взгляд на акции российских газовых компаний сдержанный, говорит портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Дмитрий Скрябин. Если взять рынок газа в целом, то можно увидеть риск переизбытка или высокого предложения СПГ от США и Катара. По мнению эксперта, это может оказать существенное влияние и давление на стоимость газа в странах Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, и Китай в том числе.