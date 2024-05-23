Аналитики не видят краткосрочных драйверов в акциях «Газпрома» и «Новатэка»Эксперты SberCIB и БКС снизили целевые цены по бумагам компаний
Аналитики SberCIB и «БКС мир инвестиций» пересмотрели инвестиционную привлекательность акций газовых компаний. Эксперты SberCIB понизили целевую цену бумаг «Газпрома» со 180 до 95 руб. (-32% от текущей цены) и изменили рекомендацию с «держать» на «продавать». В БКС снизили таргет с 230 до 190 руб. (+36%). Также эксперты SberCIB изменили целевую цену бумаг «Новатэка» с 1700 до 1230 руб. (+3,5%) и оставили рекомендацию «держать».
Общий взгляд на акции российских газовых компаний сдержанный, говорит портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Дмитрий Скрябин. Если взять рынок газа в целом, то можно увидеть риск переизбытка или высокого предложения СПГ от США и Катара. По мнению эксперта, это может оказать существенное влияние и давление на стоимость газа в странах Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, и Китай в том числе.