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Правительство предложило не выплачивать дивиденды «Газпрома» за 2023 год

Ведомости

Правительство России рекомендовало при подготовке директив согласиться с предложением Минэнерго не предусматривать выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Газпром» по итогам 2023 г. Соответствующее распоряжение размещено на портале опубликования правовых актов.

Минфину, Минэнерго и Росимуществу при подготовке проектов директив представителям интересов РФ для участия в заседании совета директоров «Газпрома», а также при формировании позиции акционера предписано не предусматривать выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям «Газпрома» по итогам 2023 г., говорится в распоряжении за подписью главы кабмина Михаила Мишустина.

В 2023 г. «Газпром» получил чистый убыток (убыток, относящийся к акционерам ПАО «Газпром») в 629,1 млрд руб. против прибыли в 1,23 трлн руб. годом ранее. Выручка «Газпрома» в прошлом году упала на 27% до 8,54 трлн руб., операционные расходы – на 8% до 8,58 трлн руб.

Убыток от продаж составил 363,7 млрд руб. по сравнению с прибылью в размере 1,9 трлн руб. в 2022 г., убыток до налогообложения достиг 659,1 млрд руб. против прибыли в 2,2 трлн руб. за год до этого. Капвложения «Газпрома» в 2023 г. выросли на 11% до 2,4 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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