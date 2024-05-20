Правительство предложило не выплачивать дивиденды «Газпрома» за 2023 год

Убыток от продаж составил 363,7 млрд руб. по сравнению с прибылью в размере 1,9 трлн руб. в 2022 г., убыток до налогообложения достиг 659,1 млрд руб. против прибыли в 2,2 трлн руб. за год до этого. Капвложения «Газпрома» в 2023 г. выросли на 11% до 2,4 трлн руб.