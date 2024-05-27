Путин анонсировал выход узбекских поставщиков на российский Ozon
Электронная коммерция России и Узбекистана стремительно развивается, поэтому вскоре поставщики из республики смогут зайти на площадку маркетплейса Ozon, заявил президент РФ Владимир Путин.
«По итогам 2023 г. совокупный объем торгуемой на российской интернет-площадке Wildberries продукции узбекистанских продавцов вырос на 93% и составил $418 млн. В ближайшее время поставщики из Узбекистана смогут выйти и на другой крупный российский маркетплейс – Ozon», – сказал Путин на заседании Совета регионов Узбекистана и России, которое состоялось в рамках его официального визита в республику.
Президент отметил, что сейчас на узбекистанском рынке работают более 3000 предприятий с российским участием, или каждая пятая из действующих в стране компаний с зарубежным капиталом.
Для дальнейшего развития сотрудничества будет создан совместный инвестиционный фонд общим объемом $500 млн, сообщил Путин. Доля российской стороны составит $400 млн, добавил он.
Президент РФ прибыл в Узбекистан 26 мая по приглашению главы республики Шавката Мирзиёева. Сегодня лидеры провели переговоры и подписали ряд межправительственных соглашений и коммерческих контрактов о сотрудничестве в торговле, промышленности, сфере мирного атома, культуры, науки и образования. Многие из них направлены на активизацию практического взаимодействия, прежде всего в экономической сфере, отметил Путин.
В ходе встречи президент РФ сообщил, что товарооборот между двумя странами вырос на 30% до $10 млрд. По его словам, стороны будут стремиться к достижению в ближайшее время показателя $20 млрд.