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Путин анонсировал выход узбекских поставщиков на российский Ozon

Ведомости

Электронная коммерция России и Узбекистана стремительно развивается, поэтому вскоре поставщики из республики смогут зайти на площадку маркетплейса Ozon, заявил президент РФ Владимир Путин.

«По итогам 2023 г. совокупный объем торгуемой на российской интернет-площадке Wildberries продукции узбекистанских продавцов вырос на 93% и составил $418 млн. В ближайшее время поставщики из Узбекистана смогут выйти и на другой крупный российский маркетплейс – Ozon», – сказал Путин на заседании Совета регионов Узбекистана и России, которое состоялось в рамках его официального визита в республику.

Президент отметил, что сейчас на узбекистанском рынке работают более 3000 предприятий с российским участием, или каждая пятая из действующих в стране компаний с зарубежным капиталом.

Для дальнейшего развития сотрудничества будет создан совместный инвестиционный фонд общим объемом $500 млн, сообщил Путин. Доля российской стороны составит $400 млн, добавил он.

Президент РФ прибыл в Узбекистан 26 мая по приглашению главы республики Шавката Мирзиёева. Сегодня лидеры провели переговоры и подписали ряд межправительственных соглашений и коммерческих контрактов о сотрудничестве в торговле, промышленности, сфере мирного атома, культуры, науки и образования. Многие из них направлены на активизацию практического взаимодействия, прежде всего в экономической сфере, отметил Путин.

В ходе встречи президент РФ сообщил, что товарооборот между двумя странами вырос на 30% до $10 млрд. По его словам, стороны будут стремиться к достижению в ближайшее время показателя $20 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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