Путин анонсировал выход узбекских поставщиков на российский Ozon

«По итогам 2023 г. совокупный объем торгуемой на российской интернет-площадке Wildberries продукции узбекистанских продавцов вырос на 93% и составил $418 млн. В ближайшее время поставщики из Узбекистана смогут выйти и на другой крупный российский маркетплейс – Ozon», – сказал Путин на заседании Совета регионов Узбекистана и России, которое состоялось в рамках его официального визита в республику.