ФАС возбудила дело против «Уральской стали» из-за нарушения на рынке мостостали

По данным ФАС, организация при снижении себестоимости увеличила цену на мостосталь двух марок. С февраля по июнь 2022 г. рост составил более 70%. Кроме того, отметили в ведомстве, было установлено, что «Уральская сталь» занимает доминирующее положение на рынке.