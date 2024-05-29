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ФАС возбудила дело против «Уральской стали» из-за нарушения на рынке мостостали

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против АО «Уральская сталь» из-за нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ФАС, организация при снижении себестоимости увеличила цену на мостосталь двух марок. С февраля по июнь 2022 г. рост составил более 70%. Кроме того, отметили в ведомстве, было установлено, что «Уральская сталь» занимает доминирующее положение на рынке.

Если вина компании будет установлена, ей грозит штраф.

В октябре 2023 г. ФАС возбудила дело в отношении «Уральской стали» из-за роста цен на стальную заготовку более чем на 40%. По данным ведомства, организация в 2023 г. поддерживала монопольно высокую цену на два вида заготовки, которые необходимы для производства цельнокатаных колес.

АО «Уральская сталь» производит мостовую сталь, листовой прокат, литую заготовку, крупногабаритные литые изделия и чугун. Продукция компании использовалась для строительства мостов «Красный дракон» через Иртыш, на остров Русский во Владивостоке, через реку Пур на Ямале и др., говорится на сайте. Комбинат расположен в Новотроицке Оренбургской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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