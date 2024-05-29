ФАС возбудила дело против «Уральской стали» из-за нарушения на рынке мостостали
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против АО «Уральская сталь» из-за нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным ФАС, организация при снижении себестоимости увеличила цену на мостосталь двух марок. С февраля по июнь 2022 г. рост составил более 70%. Кроме того, отметили в ведомстве, было установлено, что «Уральская сталь» занимает доминирующее положение на рынке.
Если вина компании будет установлена, ей грозит штраф.
В октябре 2023 г. ФАС возбудила дело в отношении «Уральской стали» из-за роста цен на стальную заготовку более чем на 40%. По данным ведомства, организация в 2023 г. поддерживала монопольно высокую цену на два вида заготовки, которые необходимы для производства цельнокатаных колес.
АО «Уральская сталь» производит мостовую сталь, листовой прокат, литую заготовку, крупногабаритные литые изделия и чугун. Продукция компании использовалась для строительства мостов «Красный дракон» через Иртыш, на остров Русский во Владивостоке, через реку Пур на Ямале и др., говорится на сайте. Комбинат расположен в Новотроицке Оренбургской области.