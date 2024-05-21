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ФАС оштрафует «дочку» Лукойла за дискриминационные цены на дизтопливо

Ведомости

Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выявило дискриминационные условия со стороны «дочки» Лукойла при изменении цены на дизтопливо на мелкооптовом сегменте рынка для сельхозпредприятий. Об этом сообщает ФАС России.

«ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт» реализовало дизельное топливо в этом сегменте рынка нефтепродуктов по различным ценам», – говорится в сообщении.

Действия компании признаны неправомерными, ей будет назначен штраф в соответствии Кодексом об административных правонарушениях РФ.

ФАС также отмечает, что компания занимает доминирующее положение на территории Нижегородской области, поэтому «Лукойл» должен продавать топливо по одинаковой для всех цене.

16 мая «Ведомости» писали, что оптовые цены газомоторного топлива в России упали до минимума более чем за год. Цены на сжиженные углеводородные газы (СУГ) снижаются на российском рынке с ноября 2023 г. Главная причина состоит в снижении экспорта СУГ из России в 2024 г. на фоне ужесточения антироссийских санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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