ФАС оштрафует «дочку» Лукойла за дискриминационные цены на дизтопливо

16 мая «Ведомости» писали, что оптовые цены газомоторного топлива в России упали до минимума более чем за год. Цены на сжиженные углеводородные газы (СУГ) снижаются на российском рынке с ноября 2023 г. Главная причина состоит в снижении экспорта СУГ из России в 2024 г. на фоне ужесточения антироссийских санкций.