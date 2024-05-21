ФАС оштрафует «дочку» Лукойла за дискриминационные цены на дизтопливо
«ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт» реализовало дизельное топливо в этом сегменте рынка нефтепродуктов по различным ценам», – говорится в сообщении.
Действия компании признаны неправомерными, ей будет назначен штраф в соответствии Кодексом об административных правонарушениях РФ.
ФАС также отмечает, что компания занимает доминирующее положение на территории Нижегородской области, поэтому «Лукойл» должен продавать топливо по одинаковой для всех цене.
16 мая «Ведомости» писали, что оптовые цены газомоторного топлива в России упали до минимума более чем за год. Цены на сжиженные углеводородные газы (СУГ) снижаются на российском рынке с ноября 2023 г. Главная причина состоит в снижении экспорта СУГ из России в 2024 г. на фоне ужесточения антироссийских санкций.