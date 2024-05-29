Правительство расширило параметры программы трудовой мобильности

Рассчитывать на поддержку могут компании, которые работают в приоритетной для региона отрасли экономики, обеспечивают зарплаты не ниже среднемесячной по субъекту, а также реализуют крупный проект с объемом вложений свыше 3 млрд руб. При этом объем производства продукции или оказания услуг в рамках этого проекта в ближайшие три года должен превысить 5% всего валового объема производства этого вида продукции или услуг в регионе. Кроме того, для работы нужно привлечь не менее 100 человек.