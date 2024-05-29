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Правительство расширило параметры программы трудовой мобильности

Ведомости

Правительство РФ расширило перечень компаний, которые могут претендовать на получение около 300 000 руб. в виде субсидии за каждого трудоустроенного работника, привлеченного из другого региона. Соответствующее постановление подписал председатель Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина. До этого право на такие субсидии имели только предприятия оборонно-промышленного комплекса из реестра Минпромторга и организации в новых регионах РФ.

Рассчитывать на поддержку могут компании, которые работают в приоритетной для региона отрасли экономики, обеспечивают зарплаты не ниже среднемесячной по субъекту, а также реализуют крупный проект с объемом вложений свыше 3 млрд руб. При этом объем производства продукции или оказания услуг в рамках этого проекта в ближайшие три года должен превысить 5% всего валового объема производства этого вида продукции или услуг в регионе. Кроме того, для работы нужно привлечь не менее 100 человек.

Предусмотреть поддержку предприятий в приоритетных отраслях экономики правительству поручил президент РФ Владимир Путин в сентябре прошлого года.

В мае глава государства подписал указ о национальных целях развития до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. Самый объемный блок документа касается цели по формированию устойчивой и динамичной экономики (22 показателя по широкому кругу отраслей). Путин поручил обеспечить рост экономики выше среднемирового и выйти на 4-е место в мире по объему ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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