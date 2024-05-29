Правительство расширило параметры программы трудовой мобильности
Правительство РФ расширило перечень компаний, которые могут претендовать на получение около 300 000 руб. в виде субсидии за каждого трудоустроенного работника, привлеченного из другого региона. Соответствующее постановление подписал председатель Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина. До этого право на такие субсидии имели только предприятия оборонно-промышленного комплекса из реестра Минпромторга и организации в новых регионах РФ.
Рассчитывать на поддержку могут компании, которые работают в приоритетной для региона отрасли экономики, обеспечивают зарплаты не ниже среднемесячной по субъекту, а также реализуют крупный проект с объемом вложений свыше 3 млрд руб. При этом объем производства продукции или оказания услуг в рамках этого проекта в ближайшие три года должен превысить 5% всего валового объема производства этого вида продукции или услуг в регионе. Кроме того, для работы нужно привлечь не менее 100 человек.
Предусмотреть поддержку предприятий в приоритетных отраслях экономики правительству поручил президент РФ Владимир Путин в сентябре прошлого года.
В мае глава государства подписал указ о национальных целях развития до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. Самый объемный блок документа касается цели по формированию устойчивой и динамичной экономики (22 показателя по широкому кругу отраслей). Путин поручил обеспечить рост экономики выше среднемирового и выйти на 4-е место в мире по объему ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности.