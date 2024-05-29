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Британская Royal Mail согласилась на поглощение чешским миллиардером Кржетинским

Ведомости

International Distribution Services (IDS) – материнская структура одной из старейших почтовых компаний в мире – британской Royal Mail приняла предложение о покупке чешским миллиардером Даниэлем Кржетинским за 3,57 млрд фунтов стерлингов ($4,55 млрд). Об этом сообщает Bloomberg.

Компания Кржетинского EP Group согласилась купить акции в International Distribution Services Plc и защитить Royal Mail как «ключевую часть структуры британского общества». Миллиардер пообещал не распускать группу в течение как минимум трех лет и доставлять письма шесть дней в неделю в течение следующих пяти лет. Кржетинский также обязуется сохранить бренд Royal Mail и поддерживать IDS и штаб-квартиру Royal Mail в Великобритании.

Bloomberg отмечает, что сделка, которая состоится через несколько дней после назначения выборов, вероятно, столкнется с противодействием со стороны британских политиков, которые ранее выражали обеспокоенность по поводу того, что Кржетинский уже владеет частью бывшей государственной компании. В настоящее время его доля составляет более 27%.

IDS приняла предложение, одновременно призвав правительство и регулирующие органы смягчить строгие правила доставки писем. Royal Mail обратилась к регуляторам Великобритании с просьбой оперативно сократить свои юридические обязательства по доставке писем по всей Великобритании до шести дней в неделю.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил 22 мая, что следующие выборы в палату общин (нижнюю палату парламента) в Соединенном Королевстве пройдут уже 4 июля. Он получил соответствующую санкцию короля Карла III на роспуск парламента 30 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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