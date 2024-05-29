Британская Royal Mail согласилась на поглощение чешским миллиардером Кржетинским
International Distribution Services (IDS) – материнская структура одной из старейших почтовых компаний в мире – британской Royal Mail приняла предложение о покупке чешским миллиардером Даниэлем Кржетинским за 3,57 млрд фунтов стерлингов ($4,55 млрд). Об этом сообщает Bloomberg.
Компания Кржетинского EP Group согласилась купить акции в International Distribution Services Plc и защитить Royal Mail как «ключевую часть структуры британского общества». Миллиардер пообещал не распускать группу в течение как минимум трех лет и доставлять письма шесть дней в неделю в течение следующих пяти лет. Кржетинский также обязуется сохранить бренд Royal Mail и поддерживать IDS и штаб-квартиру Royal Mail в Великобритании.
Bloomberg отмечает, что сделка, которая состоится через несколько дней после назначения выборов, вероятно, столкнется с противодействием со стороны британских политиков, которые ранее выражали обеспокоенность по поводу того, что Кржетинский уже владеет частью бывшей государственной компании. В настоящее время его доля составляет более 27%.
IDS приняла предложение, одновременно призвав правительство и регулирующие органы смягчить строгие правила доставки писем. Royal Mail обратилась к регуляторам Великобритании с просьбой оперативно сократить свои юридические обязательства по доставке писем по всей Великобритании до шести дней в неделю.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил 22 мая, что следующие выборы в палату общин (нижнюю палату парламента) в Соединенном Королевстве пройдут уже 4 июля. Он получил соответствующую санкцию короля Карла III на роспуск парламента 30 мая.