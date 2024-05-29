Британская Royal Mail согласилась на поглощение чешским миллиардером Кржетинским

Компания Кржетинского EP Group согласилась купить акции в International Distribution Services Plc и защитить Royal Mail как «ключевую часть структуры британского общества». Миллиардер пообещал не распускать группу в течение как минимум трех лет и доставлять письма шесть дней в неделю в течение следующих пяти лет. Кржетинский также обязуется сохранить бренд Royal Mail и поддерживать IDS и штаб-квартиру Royal Mail в Великобритании.