«Роснано» вновь предупредила о риске банкротства

«Оборотные активы группы эмитента по состоянию на 31 декабря 2023 года существенно больше краткосрочных обязательств. Несмотря на данные обстоятельства, АО «Роснано» предполагает, что в обозримом будущем обязательства, включая затраты на их обслуживание, могут не быть обеспечены активами в достаточной степени, в том числе в связи с неопределенностью прогнозов относительно сроков и (или) параметров их реализации», – сказано в документе.