«Роснано» вновь предупредила о риске банкротства
«Оборотные активы группы эмитента по состоянию на 31 декабря 2023 года существенно больше краткосрочных обязательств. Несмотря на данные обстоятельства, АО «Роснано» предполагает, что в обозримом будущем обязательства, включая затраты на их обслуживание, могут не быть обеспечены активами в достаточной степени, в том числе в связи с неопределенностью прогнозов относительно сроков и (или) параметров их реализации», – сказано в документе.
Исходя из этой оценки, «Роснано» потребуются дополнительные средства от акционеров, чтобы обеспечить своевременное и полное выполнение обязательств перед кредиторами. Отмечается, что на данный момент группа эмитента обсуждает возможности допфинансирования. При этом конкретные решения по объемам и срокам еще не приняты – сохраняется определенность по поводу непрерывной деятельности эмитента.
3 октября «Ведомости» со ссылкой на отчет «Роснано» за первое полугодие 2023 г. писали, что госкомпания имеет признаки неплатежеспособности, высока вероятность возникновения признаков банкротства. По состоянию на 30 июня 2023 г. объем требований кредиторов значительно превышал стоимость активов «Роснано», а чистый долг компании вырос с 90,8 млрд до 95,6 млрд руб.