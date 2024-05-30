Bloomberg: проблемы с Tesla ставят под угрозу другие компании Маска
Трудности, которое испытывает Tesla, ставят под угрозу другие компании американского миллиардера Илона Маска, пишет Bloomberg.
По данным агентства, акции Tesla падают, а количество увольнений растет, подорван моральный дух сотрудников, а продажи «вялые». Приводятся также слова некоторых инвесторов о том, что компанией управляет «рассеянный лидер».
Помимо Tesla Илон Маск руководит частным поставщиком ракет и спутников SpaceX, соцсетью X, компанией Boring Co, стартапом Neuralink и ИИ-стартапом xAI.
15 апреля издание Electrek сообщило о планах Tesla уволить более 10% сотрудников по всему миру. В разосланном сотрудникам компании письме Маск заявлял, что в результате быстрого роста Tesla в компании произошло дублирование ролей и должностных функций в некоторых областях и сокращение позволит компании быть готовой к следующему циклу фазы роста. В то же время отмечалось падение поставок электромобилей. За I квартал 2024 г. Tesla поставила 386 810 электромобилей, что на 8,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
1 мая Reuters писало, что Маск уволил почти всю команду по развитию зарядной сети Supercharger, оставив производителей и поставщиков концерна «в неведении».