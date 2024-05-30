Bloomberg: проблемы с Tesla ставят под угрозу другие компании Маска

15 апреля издание Electrek сообщило о планах Tesla уволить более 10% сотрудников по всему миру. В разосланном сотрудникам компании письме Маск заявлял, что в результате быстрого роста Tesla в компании произошло дублирование ролей и должностных функций в некоторых областях и сокращение позволит компании быть готовой к следующему циклу фазы роста. В то же время отмечалось падение поставок электромобилей. За I квартал 2024 г. Tesla поставила 386 810 электромобилей, что на 8,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.