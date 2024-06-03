РПЦ и Роспатент предложили запретить товарные знаки с религиозной символикой
Русская православная церковь (РПЦ) и Роспатент подготовили законопроект о запрете регистрации товарных знаков с религиозной символикой или семантикой. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя правового управления Московской патриархии игумению Ксению (Чернегу).
По ее мнению, такие товарные знаки могут привести к оскорблению чувств верующих. В качестве примеров глава юрслужбы РПЦ привела вина «Душа монаха», «Исповедь грешницы», сигареты Saint George, средства гигиены «Кроткая монашка» и алкогольную продукцию под брендом «Церковные обряды». Кроме того, товарный знак «Батюшка онлайн» зарегистрирован за частной организацией, добавила игумения Ксения.
Законопроект запрещает использовать религиозные символы и имена святых как товарный знак физическому или юридическому лицу, в том числе религиозным организациям. В Московском патриархате уточнили, что мера не распространяется на товарные знаки, зарегистрированные до вступления в силу закона.
Инициативу должны внести в Госдуму до конца весенней сессии, заявил ТАСС в конце мая заместитель главы комитета Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков. По его словам, несколько месяцев назад патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к председателю СФ Валентине Матвиенко с просьбой внести законопроект в Госдуму. Сейчас подбирается формулировка, чтобы новая мера соответствовала патентному праву, добавил сенатор.