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РПЦ и Роспатент предложили запретить товарные знаки с религиозной символикой

Ведомости

Русская православная церковь (РПЦ) и Роспатент подготовили законопроект о запрете регистрации товарных знаков с религиозной символикой или семантикой. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя правового управления Московской патриархии игумению Ксению (Чернегу).

По ее мнению, такие товарные знаки могут привести к оскорблению чувств верующих. В качестве примеров глава юрслужбы РПЦ привела вина «Душа монаха», «Исповедь грешницы», сигареты Saint George, средства гигиены «Кроткая монашка» и алкогольную продукцию под брендом «Церковные обряды». Кроме того, товарный знак «Батюшка онлайн» зарегистрирован за частной организацией, добавила игумения Ксения.

Законопроект запрещает использовать религиозные символы и имена святых как товарный знак физическому или юридическому лицу, в том числе религиозным организациям. В Московском патриархате уточнили, что мера не распространяется на товарные знаки, зарегистрированные до вступления в силу закона.

Инициативу должны внести в Госдуму до конца весенней сессии, заявил ТАСС в конце мая заместитель главы комитета Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков. По его словам, несколько месяцев назад патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к председателю СФ Валентине Матвиенко с просьбой внести законопроект в Госдуму. Сейчас подбирается формулировка, чтобы новая мера соответствовала патентному праву, добавил сенатор.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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