РПЦ и Роспатент предложили запретить товарные знаки с религиозной символикой

Инициативу должны внести в Госдуму до конца весенней сессии, заявил ТАСС в конце мая заместитель главы комитета Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков. По его словам, несколько месяцев назад патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к председателю СФ Валентине Матвиенко с просьбой внести законопроект в Госдуму. Сейчас подбирается формулировка, чтобы новая мера соответствовала патентному праву, добавил сенатор.