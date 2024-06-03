Bloomberg: состояние российских миллиардеров выросло на $17,7 млрд с начала года

Среди россиян самым богатым остается президент «Норникеля» Владимир Потанин. Его капитал составляет $31 млрд, с начала года он уменьшился на $54,4 млн. Убытки также понес Леонид Михельсон. Его состояние составило 25,3 млрд, убытки с начала года – $2,19 млрд. Алишер Усманов потерял $1,93 млрд, его капитал составил $19,2 млрд. Самые большие убытки понес акционер «Новатэка» Геннадий Тимченко, его состояние уменьшилось на $3,14 млрд, до $11 млрд.