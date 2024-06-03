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Bloomberg: состояние российских миллиардеров выросло на $17,7 млрд с начала года

Ведомости

Состояние богатейших россиян с начала этого года выросло на $17,76 млрд. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index, в который входят 500 богатейших людей планеты.

Среди россиян самым богатым остается президент «Норникеля» Владимир Потанин. Его капитал составляет $31 млрд, с начала года он уменьшился на $54,4 млн. Убытки также понес Леонид Михельсон. Его состояние составило 25,3 млрд, убытки с начала года – $2,19 млрд. Алишер Усманов потерял $1,93 млрд, его капитал составил $19,2 млрд. Самые большие убытки понес акционер «Новатэка» Геннадий Тимченко, его состояние уменьшилось на $3,14 млрд, до $11 млрд.

Основатель «Лукойла» Вагит Алекперов с начала года заработал $2,78 млрд, его капитал увеличился до $27,4 млрд. Основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин увеличил состояние на $1,84 млрд до $28,8 млрд. Состояние основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова выросло на $4,83 млрд до $25,7 млрд. Сооснователь «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко заработал $6,28 млрд, его капитал составил $25,1 млрд.

Индекс миллиардеров Bloomberg – это ежедневный рейтинг богатейших людей мира. Данные обновляются в конце каждого торгового дня в Нью-Йорке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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