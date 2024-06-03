Bloomberg: состояние российских миллиардеров выросло на $17,7 млрд с начала года
Состояние богатейших россиян с начала этого года выросло на $17,76 млрд. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index, в который входят 500 богатейших людей планеты.
Среди россиян самым богатым остается президент «Норникеля» Владимир Потанин. Его капитал составляет $31 млрд, с начала года он уменьшился на $54,4 млн. Убытки также понес Леонид Михельсон. Его состояние составило 25,3 млрд, убытки с начала года – $2,19 млрд. Алишер Усманов потерял $1,93 млрд, его капитал составил $19,2 млрд. Самые большие убытки понес акционер «Новатэка» Геннадий Тимченко, его состояние уменьшилось на $3,14 млрд, до $11 млрд.
Основатель «Лукойла» Вагит Алекперов с начала года заработал $2,78 млрд, его капитал увеличился до $27,4 млрд. Основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин увеличил состояние на $1,84 млрд до $28,8 млрд. Состояние основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова выросло на $4,83 млрд до $25,7 млрд. Сооснователь «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко заработал $6,28 млрд, его капитал составил $25,1 млрд.
Индекс миллиардеров Bloomberg – это ежедневный рейтинг богатейших людей мира. Данные обновляются в конце каждого торгового дня в Нью-Йорке.