Аналитики прогнозируют рост доходов малого бизнеса до 35% при подготовке к ПМЭФу
Аналитики банка «Точка» спрогнозировали рост доходов малого бизнеса, который выступает в роли подрядчиков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), на 17-35% относительно предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.
«Прогнозные значения существенно превышают текущий уровень инфляции (инфляция за 2023 год, по данным Росстата, составила 7,42%). Это связано с тем, что текущий уровень инфляции основан на потребительском индексе цен, а состав услуг малого бизнеса, от оказания которых он получает доход в рамках подготовки к ПМЭФу, значительно отличается», – говорится в сообщении.
При исследовании аналитики использовали данные о клиентах «Точки» из сектора малого бизнеса. Эксперты изучили почти 1500 платежей с назначением «ПМЭФ» с 2021 г. Отмечается, что доходы малого бизнеса за заказы в рамках ПМЭФа-2023 увеличились на 13% к прошлому году, а доходы 2022 г. выросли на 125% к 2021 г.
В число самых распространенных услуг, оказываемых подрядчиками в день форума, входят перевозка и сопровождение участников, изготовление и обслуживание стендов, фото- и видеосъемка, а также флористическое оформление пространств и техническое сопровождение мероприятия. По информации «Точки», в этом году подрядчики форума уже получили 27% от ожидаемых в рамках прогноза гонораров за услуги на ПМЭФе.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня на площадке выставочного центра «Экспофорум». Тема форума – «Основа многополярности – формирование новых центров роста». В 2024 г. форум посетят президенты Боливии и Зимбабве Луис Арсе и Эммерсон Мнангагва, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, а также министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
В 2023 г. в ПМЭФе приняли участие более 17 000 участников из 130 стран мира (очно и в режиме онлайн). Было подписано более 900 соглашений на общую сумму 3 трлн 860 млрд руб.