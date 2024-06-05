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Аналитики прогнозируют рост доходов малого бизнеса до 35% при подготовке к ПМЭФу

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Аналитики банка «Точка» спрогнозировали рост доходов малого бизнеса, который выступает в роли подрядчиков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), на 17-35% относительно предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.

«Прогнозные значения существенно превышают текущий уровень инфляции (инфляция за 2023 год, по данным Росстата, составила 7,42%). Это связано с тем, что текущий уровень инфляции основан на потребительском индексе цен, а состав услуг малого бизнеса, от оказания которых он получает доход в рамках подготовки к ПМЭФу, значительно отличается», – говорится в сообщении.

При исследовании аналитики использовали данные о клиентах «Точки» из сектора малого бизнеса. Эксперты изучили почти 1500 платежей с назначением «ПМЭФ» с 2021 г. Отмечается, что доходы малого бизнеса за заказы в рамках ПМЭФа-2023 увеличились на 13% к прошлому году, а доходы 2022 г. выросли на 125% к 2021 г.

В число самых распространенных услуг, оказываемых подрядчиками в день форума, входят перевозка и сопровождение участников, изготовление и обслуживание стендов, фото- и видеосъемка, а также флористическое оформление пространств и техническое сопровождение мероприятия. По информации «Точки», в этом году подрядчики форума уже получили 27% от ожидаемых в рамках прогноза гонораров за услуги на ПМЭФе.

ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня на площадке выставочного центра «Экспофорум». Тема форума – «Основа многополярности – формирование новых центров роста». В 2024 г. форум посетят президенты Боливии и Зимбабве Луис Арсе и Эммерсон Мнангагва, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, а также министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

В 2023 г. в ПМЭФе приняли участие более 17 000 участников из 130 стран мира (очно и в режиме онлайн). Было подписано более 900 соглашений на общую сумму 3 трлн 860 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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