Аналитики прогнозируют рост доходов малого бизнеса до 35% при подготовке к ПМЭФу

В число самых распространенных услуг, оказываемых подрядчиками в день форума, входят перевозка и сопровождение участников, изготовление и обслуживание стендов, фото- и видеосъемка, а также флористическое оформление пространств и техническое сопровождение мероприятия. По информации «Точки», в этом году подрядчики форума уже получили 27% от ожидаемых в рамках прогноза гонораров за услуги на ПМЭФе.