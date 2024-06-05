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Сырьевая биржа просит Кабмин поддержать идею о борьбе с серым экспортом топлива

Ведомости

Глава Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Игорь Артемьев попросил премьер-министра Михаила Мишустина поддержать проект изменений регистрации данных о внебиржевых сделках, разработанный Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Артемьева.

В своем письме он отмечает, что принятие изменений позволит обеспечить прослеживаемость товара за счет введения обязанности регистрировать договоры после первоначальной продажи нефтепродуктов на товарно-сырьевой бирже.

По словам Артемьева, проект даст возможность анализировать ценообразование в мелкооптовом сегменте рынка нефтепродуктов и принимать при необходимости меры реагирования. Эти меры позволят выявлять все трейдерские внебиржевые сделки.

С помощью «сквозной регистрации внебиржевых договоров» можно будет точнее понимать объем предложения топлива на рынке, анализировать уровень насыщения рынка, в том числе при возникновении кризисных ситуаций, считает Артемьев.

РБК отмечает, что данные о сделках с топливом не попадают в реестр биржи всех внебиржевых сделок с нефтепродуктами. С принятием изменений СПбМТСБ будет предоставлять данные о таких сделках. Проект также предполагает введение в реестр всех внебиржевых сделок с топливом в мелком опте «от 6 т. по всей цепочке поставки нефтепродуктов».

15 мая «Ведомости» писали, что СПбМТСБ повысила максимальный размер штрафа для недобросовестных участников торгов в пять раз до 1 млн руб. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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