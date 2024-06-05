Сырьевая биржа просит Кабмин поддержать идею о борьбе с серым экспортом топлива

РБК отмечает, что данные о сделках с топливом не попадают в реестр биржи всех внебиржевых сделок с нефтепродуктами. С принятием изменений СПбМТСБ будет предоставлять данные о таких сделках. Проект также предполагает введение в реестр всех внебиржевых сделок с топливом в мелком опте «от 6 т. по всей цепочке поставки нефтепродуктов».