Сырьевая биржа просит Кабмин поддержать идею о борьбе с серым экспортом топлива
Глава Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Игорь Артемьев попросил премьер-министра Михаила Мишустина поддержать проект изменений регистрации данных о внебиржевых сделках, разработанный Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Артемьева.
В своем письме он отмечает, что принятие изменений позволит обеспечить прослеживаемость товара за счет введения обязанности регистрировать договоры после первоначальной продажи нефтепродуктов на товарно-сырьевой бирже.
По словам Артемьева, проект даст возможность анализировать ценообразование в мелкооптовом сегменте рынка нефтепродуктов и принимать при необходимости меры реагирования. Эти меры позволят выявлять все трейдерские внебиржевые сделки.
С помощью «сквозной регистрации внебиржевых договоров» можно будет точнее понимать объем предложения топлива на рынке, анализировать уровень насыщения рынка, в том числе при возникновении кризисных ситуаций, считает Артемьев.
РБК отмечает, что данные о сделках с топливом не попадают в реестр биржи всех внебиржевых сделок с нефтепродуктами. С принятием изменений СПбМТСБ будет предоставлять данные о таких сделках. Проект также предполагает введение в реестр всех внебиржевых сделок с топливом в мелком опте «от 6 т. по всей цепочке поставки нефтепродуктов».
15 мая «Ведомости» писали, что СПбМТСБ повысила максимальный размер штрафа для недобросовестных участников торгов в пять раз до 1 млн руб.