Производство виноградных вин в России выросло на 17,2% с начала года
В январе-мае 2024 г. в России было произведено 13,3 млн декалитров (дал) виноградных вин – на 17,2% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.
Выработка игристых (шампанских) вин увеличилась на 28,8% до 3,1 млн дал, ликерных – в 1,8 раза больше до 654,3 тыс. дал.
Производство водки выросло на 6,1% до 28,8 млн дал, коньяка – на 8,7%, до 3,3 млн дал. Всего спиртных напитков крепостью выше 9 градусов было 42,6 млн дал, что на 10,3% больше прошлогодних показателей.
Производство слабоалкогольных напитков выросло на 13,5%, до 8,5 млн дал.
Всего алкогольные предприятия с января по май выпустила 75,3 млн дал спиртосодержащей и алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) – на 13,5% больше, чем в прошлом году.
По итогам 2023 г. крупнейшим импортером российской водки стал Казахстан. Всего российские производители поставили в другие страны бутылок на $59,7 млн. Израиль переместился с третьего места на второе: страна импортировала за прошлый год российской водки на $12 млн. Затем следует Армения, которая закупила крепкого напитка на $4,5 млн. В пятерку крупнейших импортеров также вошли Грузия ($3,9 млн) и Азербайджан ($3,5 млн).