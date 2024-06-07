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Производство виноградных вин в России выросло на 17,2% с начала года

Ведомости

В январе-мае 2024 г. в России было произведено 13,3 млн декалитров (дал) виноградных вин – на 17,2% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.

Выработка игристых (шампанских) вин увеличилась на 28,8% до 3,1 млн дал, ликерных – в 1,8 раза больше до 654,3 тыс. дал.

Производство водки выросло на 6,1% до 28,8 млн дал, коньяка – на 8,7%, до 3,3 млн дал. Всего спиртных напитков крепостью выше 9 градусов было 42,6 млн дал, что на 10,3% больше прошлогодних показателей.

Производство слабоалкогольных напитков выросло на 13,5%, до 8,5 млн дал.

Всего алкогольные предприятия с января по май выпустила 75,3 млн дал спиртосодержащей и алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) – на 13,5% больше, чем в прошлом году.

По итогам 2023 г. крупнейшим импортером российской водки стал Казахстан. Всего российские производители поставили в другие страны бутылок на $59,7 млн. Израиль переместился с третьего места на второе: страна импортировала за прошлый год российской водки на $12 млн. Затем следует Армения, которая закупила крепкого напитка на $4,5 млн. В пятерку крупнейших импортеров также вошли Грузия ($3,9 млн) и Азербайджан ($3,5 млн).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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