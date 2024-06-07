Производство виноградных вин в России выросло на 17,2% с начала года

По итогам 2023 г. крупнейшим импортером российской водки стал Казахстан. Всего российские производители поставили в другие страны бутылок на $59,7 млн. Израиль переместился с третьего места на второе: страна импортировала за прошлый год российской водки на $12 млн. Затем следует Армения, которая закупила крепкого напитка на $4,5 млн. В пятерку крупнейших импортеров также вошли Грузия ($3,9 млн) и Азербайджан ($3,5 млн).