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Казахстан стал крупнейшим импортером российской водки в 2023 году

Ведомости

Казахстан по итогам 2023 г. сохранил за собой звание крупнейшего импортера российской водки, республика закупила этого напитка на $27,9 млн, пишет «РИА Новости» со ссылкой на открытые данные статистики.

Всего российские производители поставили в другие страны бутылок на $59,7 млн. Казахстан уменьшил сумму поставок водки на 26% по сравнению с 2022 г., указывает агентство. Израиль переместился с третьего места на второе: страна импортировала за прошлый год российской водки на $12 млн. Затем следует Армения, которая закупила крепкого напитка на $4,5 млн. В пятерку крупнейших импортеров также вошли Грузия ($3,9 млн) и Азербайджан ($3,5 млн).

В 2022 г. Россия экспортировала водку на сумму $141,7 млн, а основными покупателями были европейские страны, в том числе Латвия, Германия и Великобритания.

В 2021 г. Россия продала другим странам на 20% больше крепкого алкоголя, чем по итогам 2020 г., сообщал Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России («Агроэкспорт»). Отечественные производители продали почти 3 млн декалитров на $195 млн, основная часть экспорта ($160 млн) пришлась на водку. Тогда в натуральном выражении поставки в Латвию выросли на 51%, Германию – на 25%, Китай – на 66%, Азербайджан и Венгрию – на 62%, Грузию – на 32%.

По данным Росалкогольтабакконтроля, с начала 2024 г. производство алкоголя в России увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. В частности, производство водки выросло на 4,4%. Выпуск вин увеличился на 27,4%, включая виноградных вин – на 28,9%, игристых вин – на 23,5%. Производство напитков брожения выросло на 10,4%, в том числе пива – на 10,7%, пивных напитков – на 7,8%. Результаты связывают с увеличением числа производителей и расширением рынка сбыта за счет новых регионов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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