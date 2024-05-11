Казахстан стал крупнейшим импортером российской водки в 2023 году

По данным Росалкогольтабакконтроля, с начала 2024 г. производство алкоголя в России увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. В частности, производство водки выросло на 4,4%. Выпуск вин увеличился на 27,4%, включая виноградных вин – на 28,9%, игристых вин – на 23,5%. Производство напитков брожения выросло на 10,4%, в том числе пива – на 10,7%, пивных напитков – на 7,8%. Результаты связывают с увеличением числа производителей и расширением рынка сбыта за счет новых регионов.