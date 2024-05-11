Казахстан стал крупнейшим импортером российской водки в 2023 году
Казахстан по итогам 2023 г. сохранил за собой звание крупнейшего импортера российской водки, республика закупила этого напитка на $27,9 млн, пишет «РИА Новости» со ссылкой на открытые данные статистики.
Всего российские производители поставили в другие страны бутылок на $59,7 млн. Казахстан уменьшил сумму поставок водки на 26% по сравнению с 2022 г., указывает агентство. Израиль переместился с третьего места на второе: страна импортировала за прошлый год российской водки на $12 млн. Затем следует Армения, которая закупила крепкого напитка на $4,5 млн. В пятерку крупнейших импортеров также вошли Грузия ($3,9 млн) и Азербайджан ($3,5 млн).
В 2022 г. Россия экспортировала водку на сумму $141,7 млн, а основными покупателями были европейские страны, в том числе Латвия, Германия и Великобритания.
В 2021 г. Россия продала другим странам на 20% больше крепкого алкоголя, чем по итогам 2020 г., сообщал Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России («Агроэкспорт»). Отечественные производители продали почти 3 млн декалитров на $195 млн, основная часть экспорта ($160 млн) пришлась на водку. Тогда в натуральном выражении поставки в Латвию выросли на 51%, Германию – на 25%, Китай – на 66%, Азербайджан и Венгрию – на 62%, Грузию – на 32%.
По данным Росалкогольтабакконтроля, с начала 2024 г. производство алкоголя в России увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. В частности, производство водки выросло на 4,4%. Выпуск вин увеличился на 27,4%, включая виноградных вин – на 28,9%, игристых вин – на 23,5%. Производство напитков брожения выросло на 10,4%, в том числе пива – на 10,7%, пивных напитков – на 7,8%. Результаты связывают с увеличением числа производителей и расширением рынка сбыта за счет новых регионов.