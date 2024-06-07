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В Подмосковье появится первый в РФ завод по производству препаратов из плазмы

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор АО «Фармстандарт» Дмитрий Зайцев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о строительстве на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва» в Зеленограде первого завода по производству базовых препаратов из плазмы крови человека – альбумина и иммуноглобулина. Об этом мэр столицы сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Собянина, эти препараты улучшают качество и продолжительность жизни пациентов с хроническими болезнями, они также помогают при проведении сложных медпроцедур и операциях.

Объем инвестиций в проект – 18 млрд руб. Производство планируется запустить в 2027 г.

6 июня Собянин и совладелец АО «Россиум Био» Сергей Судариков подписали соглашение о строительстве в «Алабушево» инновационного завода по производству препаратов для лечения орфанных, генетических и онкологических заболеваний. Биотехнологический комплекс сможет производить лекарства на основе моноклональных антител, соединителей антител и генотерапевтических препаратов по 13 международным непатентованным наименованиям. Инвестиции в реализацию проекта составят 43,7 млрд руб. Запуск производства намечен на I квартал 2028 г., выпуск продукции начнется не позднее II квартала 2028 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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