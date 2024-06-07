В Подмосковье появится первый в РФ завод по производству препаратов из плазмы

6 июня Собянин и совладелец АО «Россиум Био» Сергей Судариков подписали соглашение о строительстве в «Алабушево» инновационного завода по производству препаратов для лечения орфанных, генетических и онкологических заболеваний. Биотехнологический комплекс сможет производить лекарства на основе моноклональных антител, соединителей антител и генотерапевтических препаратов по 13 международным непатентованным наименованиям. Инвестиции в реализацию проекта составят 43,7 млрд руб. Запуск производства намечен на I квартал 2028 г., выпуск продукции начнется не позднее II квартала 2028 г.