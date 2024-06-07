В Подмосковье появится первый в РФ завод по производству препаратов из плазмы
Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор АО «Фармстандарт» Дмитрий Зайцев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о строительстве на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва» в Зеленограде первого завода по производству базовых препаратов из плазмы крови человека – альбумина и иммуноглобулина. Об этом мэр столицы сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Собянина, эти препараты улучшают качество и продолжительность жизни пациентов с хроническими болезнями, они также помогают при проведении сложных медпроцедур и операциях.
Объем инвестиций в проект – 18 млрд руб. Производство планируется запустить в 2027 г.
6 июня Собянин и совладелец АО «Россиум Био» Сергей Судариков подписали соглашение о строительстве в «Алабушево» инновационного завода по производству препаратов для лечения орфанных, генетических и онкологических заболеваний. Биотехнологический комплекс сможет производить лекарства на основе моноклональных антител, соединителей антител и генотерапевтических препаратов по 13 международным непатентованным наименованиям. Инвестиции в реализацию проекта составят 43,7 млрд руб. Запуск производства намечен на I квартал 2028 г., выпуск продукции начнется не позднее II квартала 2028 г.