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СУЭК продала все портовые активы

Ведомости

Российская угледобывающая компания СУЭК продала все портовые активы в РФ в пользу структур, находящихся под контролем бывшего менеджмента логистического подразделения компании. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Полный выход СУЭК из портового бизнеса позволит компании сконцентрироваться на ключевом для нее направлении по добыче угля», – цитирует агентство компанию.

Сообщается, что сделка включает портовые терминалы в портах Мурманск, Ванино, Восточный и Туапсе.

СУЭК – одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель и поставщик угля, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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