СУЭК продала все портовые активы
«Полный выход СУЭК из портового бизнеса позволит компании сконцентрироваться на ключевом для нее направлении по добыче угля», – цитирует агентство компанию.
Сообщается, что сделка включает портовые терминалы в портах Мурманск, Ванино, Восточный и Туапсе.
СУЭК – одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель и поставщик угля, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке.