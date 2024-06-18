Wildberries объединится с оператором наружной рекламы Russ
Российский маркетплейс Wildberries (WB) и оператор наружной рекламы «Группа Russ» объединяются для создания новой цифровой торговой платформы. Об этом сообщила пресс-служба WB.
В компании обещают, что объединенная инфраструктура двух компаний станет основой для создания и развития нового цифрового рынка.
«Консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы», – считают в Wildberries.
Цифровая торговая платформа будет предназначена для среднего, малого и микробизнеса и поможет в продвижении их товаров. Проект рассчитан на территорию России, стран бывшего СНГ, а также страны глобального Юга: Азии, Африки, Ближнего Востока, Индии и Китая (всего более 5,8 млрд человек).
В мае Wildberries приняла решение о строительстве в Подмосковье современного высокотехнологичного центра обработки данных. Инвестиции в строительство и запуск ЦОД на территории городского округа Наро-Фоминск только на первом этапе составят не менее 1,5 млрд руб. Это будет высокотехнологичный инфраструктурный объект мощностью 8 мегаватт, на котором планируется применить самые эффективные инженерные решения, он будет реализован на территории площадью 6,5 га.