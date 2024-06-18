Wildberries объединится с оператором наружной рекламы Russ

В мае Wildberries приняла решение о строительстве в Подмосковье современного высокотехнологичного центра обработки данных. Инвестиции в строительство и запуск ЦОД на территории городского округа Наро-Фоминск только на первом этапе составят не менее 1,5 млрд руб. Это будет высокотехнологичный инфраструктурный объект мощностью 8 мегаватт, на котором планируется применить самые эффективные инженерные решения, он будет реализован на территории площадью 6,5 га.