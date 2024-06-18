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Wildberries объединится с оператором наружной рекламы Russ

Ведомости

Российский маркетплейс Wildberries (WB) и оператор наружной рекламы «Группа Russ» объединяются для создания новой цифровой торговой платформы. Об этом сообщила пресс-служба WB.

В компании обещают, что объединенная инфраструктура двух компаний станет основой для создания и развития нового цифрового рынка.

«Консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы», – считают в Wildberries.

Цифровая торговая платформа будет предназначена для среднего, малого и микробизнеса и поможет в продвижении их товаров. Проект рассчитан на территорию России, стран бывшего СНГ, а также страны глобального Юга: Азии, Африки, Ближнего Востока, Индии и Китая (всего более 5,8 млрд человек).

В мае Wildberries приняла решение о строительстве в Подмосковье современного высокотехнологичного центра обработки данных. Инвестиции в строительство и запуск ЦОД на территории городского округа Наро-Фоминск только на первом этапе составят не менее 1,5 млрд руб. Это будет высокотехнологичный инфраструктурный объект мощностью 8 мегаватт, на котором планируется применить самые эффективные инженерные решения, он будет реализован на территории площадью 6,5 га.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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