Мишустин поручил продлить льготы на воздушные перевозки по России на три года

В 2023 г. российские авиакомпании перевезли 105 млн человек, что на 10% больше, чем годом ранее, сообщал Минтранс. Из них 82,7 млн летали по России. За первые пять месяцев 2024 г. пассажиропоток аэропортов России вырос на 6,7% до 78,8 млн человек, отметили в Росавиации. Уточнялось, что на внутренних авиалиниях было обслужено 61,5 млн пассажиров (+3,3%), а на международных – 17,2 млн (+21,5%).