Мишустин поручил продлить льготы на воздушные перевозки по России на три года
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил продлить налоговые льготы на воздушные перевозки по России до 1 января 2028 г. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Нулевую ставку НДС продлят на услуги по перевозке пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа, Крыма и Севастополя. Кроме того, ставка НДС 10% сохранится для перевозок через аэропорты Московского авиационного узла.
Уточняется, что для продления льгот до 1 января 2028 г. нужно внести изменения в Налоговый кодекс.
В 2023 г. российские авиакомпании перевезли 105 млн человек, что на 10% больше, чем годом ранее, сообщал Минтранс. Из них 82,7 млн летали по России. За первые пять месяцев 2024 г. пассажиропоток аэропортов России вырос на 6,7% до 78,8 млн человек, отметили в Росавиации. Уточнялось, что на внутренних авиалиниях было обслужено 61,5 млн пассажиров (+3,3%), а на международных – 17,2 млн (+21,5%).
Аэропорты Москвы за этот период обслужили 27,7 млн путешественников, что на 7,1% больше, чем в 2023 г. Пассажиропоток по России составил 17,6 млн пассажиров (+1,8%), на международных направлениях – 10,1 млн (+17,8%).