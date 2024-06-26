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Мишустин поручил продлить льготы на воздушные перевозки по России на три года

Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил продлить налоговые льготы на воздушные перевозки по России до 1 января 2028 г. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Нулевую ставку НДС продлят на услуги по перевозке пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа, Крыма и Севастополя. Кроме того, ставка НДС 10% сохранится для перевозок через аэропорты Московского авиационного узла.

Уточняется, что для продления льгот до 1 января 2028 г. нужно внести изменения в Налоговый кодекс.

В 2023 г. российские авиакомпании перевезли 105 млн человек, что на 10% больше, чем годом ранее, сообщал Минтранс. Из них 82,7 млн летали по России. За первые пять месяцев 2024 г. пассажиропоток аэропортов России вырос на 6,7% до 78,8 млн человек, отметили в Росавиации. Уточнялось, что на внутренних авиалиниях было обслужено 61,5 млн пассажиров (+3,3%), а на международных – 17,2 млн (+21,5%).

Аэропорты Москвы за этот период обслужили 27,7 млн путешественников, что на 7,1% больше, чем в 2023 г. Пассажиропоток по России составил 17,6 млн пассажиров (+1,8%), на международных направлениях – 10,1 млн (+17,8%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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