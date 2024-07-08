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Boeing признала вину в мошенничестве по делу о крушениях двух самолетов

Ведомости

Компания Boeing согласилась признать себя виновной по обвинению в мошенничестве для урегулирования расследования Министерства юстиции США, связанного с двумя смертельными авариями самолетов 737 MAX. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ Минюста.

Признание вины потребует одобрения федерального судьи. Boeing также выплатит штраф в размере $243,6 млн, говорится в документе, поданном в федеральный суд Техаса.

Признание вины потенциально угрожает возможности компании получать выгодные государственные контракты с Министерством обороны США и НАСА. Тем не менее, признание вины избавляет Boeing от судебного разбирательства, которое могло бы выявить многие решения компании, приведшие к фатальным авиакатастрофам.

Представитель Boeing подтвердил, что компания «достигла принципиального соглашения по условиям урегулирования с Министерством юстиции». Авиапроизводитель также согласился инвестировать не менее $455 млн в течение следующих трех лет в укрепление своих программ безопасности и соблюдения норм, говорится в заявлении.

Минюст назначит стороннего наблюдателя, который будет следить за соблюдением компанией нормативных требований. Наблюдатель должен будет публично представлять суду ежегодные отчеты. Boeing также предстоит трехлетний испытательный срок, в течение которого она обязуется не нарушать никаких законов.

Обвинение связано с двумя крушениями 737 MAX в Индонезии и Эфиопии в 2018 и 2019 гг., в результате которых погибли 346 человек. 18 июня президент и генеральный директор Boeing Дэйв Кэлхун был допрошен в американском сенате, где он принес извинения семьям погибших в авиакатастрофах. Некоторые сенаторы подвергли критике гендиректора и работу компании, заявив, что у нее имеются серьезные проблемы с обеспечением безопасности.

В течение продолжительного времени Boeing испытывает трудности с производством ряда коммерческих самолетов. Ситуацию усложняет также то, что с начала 2024 г. произошло несколько инцидентов с бортами компании и последовавшие за ними проверки. В частности, в начале января у лайнера, следовавшего в Онтарио, вылетела заглушка левой средней выходной двери, что привело к разгерметизации и быстрой декомпрессии. А 17 июня Boeing 737 экстренно сел в Новой Зеландии – пассажиры сообщили, что якобы заметили пламя в одном из двигателей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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