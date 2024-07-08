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Бывший шинный завод Bridgestone заработает под брендом Gislaved в ноябре

Ведомости

Шинный завод в Ульяновске (бывший актив Bridgestone в России, вошедший в шинный кластер «Кордиант» в 2023 г.) снова заработает в ноябре под брендом Gislaved, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора «Кордианта» Вадима Володина.

С апреля 2024 г. под брендом Gislaved работает экс-завод Continental в Калуге. В 2023 г. холдинг S8 Capital купил эти активы наравне с российским бизнесом Cordiant (три площадки в Омске и Ярославле). Пять заводов были объединены в шинный кластер «Кордианта».

Компания Bridgestone продала свой завод в Ульяновске группе S8 Capital Армена Саркисяна в декабре 2023 г. Bridgestone работала в России с 1998 г. В марте 2022 г. компания сообщила о приостановке производства шин в Ульяновске на фоне начала спецоперации России на Украине. Прекратились поставки, инвестиции также были ограничены. В конце октября Bridgestone сообщила о планах уйти с российского рынка и о начале поиска покупателей.

В мае 2023 г. стало известно, что многопрофильный холдинг S8 Capital завершил сделку по приобретению активов производителя шин Continental Global Holding Netherlands B.V., которому принадлежат завод и дистрибутор шин в России. Тогда сообщалось, что завод и компания-дистрибутор будут переименованы в ближайшее время.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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