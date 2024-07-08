Бывший шинный завод Bridgestone заработает под брендом Gislaved в ноябре

Компания Bridgestone продала свой завод в Ульяновске группе S8 Capital Армена Саркисяна в декабре 2023 г. Bridgestone работала в России с 1998 г. В марте 2022 г. компания сообщила о приостановке производства шин в Ульяновске на фоне начала спецоперации России на Украине. Прекратились поставки, инвестиции также были ограничены. В конце октября Bridgestone сообщила о планах уйти с российского рынка и о начале поиска покупателей.