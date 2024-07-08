Бывший шинный завод Bridgestone заработает под брендом Gislaved в ноябре
Шинный завод в Ульяновске (бывший актив Bridgestone в России, вошедший в шинный кластер «Кордиант» в 2023 г.) снова заработает в ноябре под брендом Gislaved, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора «Кордианта» Вадима Володина.
С апреля 2024 г. под брендом Gislaved работает экс-завод Continental в Калуге. В 2023 г. холдинг S8 Capital купил эти активы наравне с российским бизнесом Cordiant (три площадки в Омске и Ярославле). Пять заводов были объединены в шинный кластер «Кордианта».
Компания Bridgestone продала свой завод в Ульяновске группе S8 Capital Армена Саркисяна в декабре 2023 г. Bridgestone работала в России с 1998 г. В марте 2022 г. компания сообщила о приостановке производства шин в Ульяновске на фоне начала спецоперации России на Украине. Прекратились поставки, инвестиции также были ограничены. В конце октября Bridgestone сообщила о планах уйти с российского рынка и о начале поиска покупателей.
В мае 2023 г. стало известно, что многопрофильный холдинг S8 Capital завершил сделку по приобретению активов производителя шин Continental Global Holding Netherlands B.V., которому принадлежат завод и дистрибутор шин в России. Тогда сообщалось, что завод и компания-дистрибутор будут переименованы в ближайшее время.