Новак допустил возвращение к запрету экспорта бензина в августе
Правительство в августе может вернуться к запрету экспорта бензина, если ситуация будет напряженной. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.
«Мы проводили штаб [по ситуации на рынке топлива] на прошлой неделе. В принципе, если ситуация будет напряженной, то в августе не будем продлевать разрешение», – сказал он (цитата по ТАСС).
Вице-премьер отметил, что рынок топлива в РФ стабилен, но чувствительно реагирует на объемы предложения АИ-95, связанные с ремонтной кампанией. Новак добавил, что рынок «будут успокаивать», подчеркнув, что «ничего страшного не происходит».
За возвращение к запрету экспорта бензина с 1 августа выступает ФАС России. В ведомстве считают, что ограничение позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, который связан с полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, мера поможет сохранить ценовую стабильность и доступность топлива.
Запрет на экспорт бензина из России сроком на полгода вступил в силу 1 марта 2024 г. Но уже спустя два месяца был отменен специальным решением кабмина. Вывозить топливо за рубеж разрешили «временно» – с середины мая по июнь. А затем продлили это решение до 31 июля 2024 г.
В конце июня «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что в сохранении экспорта в первую очередь заинтересован «Сургутнефтегаз». Нефтекомпания поставляет за рубеж наиболее значительные объемы моторного топлива – бензина и дизеля.