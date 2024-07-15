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Новак допустил возвращение к запрету экспорта бензина в августе

Ведомости

Правительство в августе может вернуться к запрету экспорта бензина, если ситуация будет напряженной. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.

«Мы проводили штаб [по ситуации на рынке топлива] на прошлой неделе. В принципе, если ситуация будет напряженной, то в августе не будем продлевать разрешение», – сказал он (цитата по ТАСС).

Вице-премьер отметил, что рынок топлива в РФ стабилен, но чувствительно реагирует на объемы предложения АИ-95, связанные с ремонтной кампанией. Новак добавил, что рынок «будут успокаивать», подчеркнув, что «ничего страшного не происходит».

За возвращение к запрету экспорта бензина с 1 августа выступает ФАС России. В ведомстве считают, что ограничение позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, который связан с полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, мера поможет сохранить ценовую стабильность и доступность топлива.

Запрет на экспорт бензина из России сроком на полгода вступил в силу 1 марта 2024 г. Но уже спустя два месяца был отменен специальным решением кабмина. Вывозить топливо за рубеж разрешили «временно» – с середины мая по июнь. А затем продлили это решение до 31 июля 2024 г.

В конце июня «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что в сохранении экспорта в первую очередь заинтересован «Сургутнефтегаз». Нефтекомпания поставляет за рубеж наиболее значительные объемы моторного топлива – бензина и дизеля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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