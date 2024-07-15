Россельхознадзор выявил контрабанду норвежской рыбы через Белоруссию
Сотрудники Россельхознадзора и представители Федеральной таможенной службы (ФТС) в июне выявили контрабанду норвежской рыбы, которую хотели ввезти через Белоруссию в Россию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Машину с контрабандой обнаружили на автодороге М-1 Москва - Минск. По версии Россельхознадзора, рыба была произведена в Норвегии, промаркирована в Белоруссии и под видом российской продукции незаконно ввезена в РФ. Ведомство также поставило под сомнение подлинность ветеринарных сопроводительных документов.
Россельхознадзор попросил ФТС провести проверку. Также обращение направлено в департамент ветеринарного и продовольственного надзора минсельхоза Белоруссии, чтобы там также провели проверку и приняли меры по борьбе с контрабандой.
Рыбная продукция из Норвегии находится под российскими санкциями. В сентябре 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго до конца 2024 г. Помимо рыбы запрещен также импорт ряда мясной и молочной продукции, овощей и фруктов из ЕС, Норвегии, Австралии, Канады и др.