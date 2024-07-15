Россельхознадзор выявил контрабанду норвежской рыбы через Белоруссию

Рыбная продукция из Норвегии находится под российскими санкциями. В сентябре 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго до конца 2024 г. Помимо рыбы запрещен также импорт ряда мясной и молочной продукции, овощей и фруктов из ЕС, Норвегии, Австралии, Канады и др.