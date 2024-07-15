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Россельхознадзор выявил контрабанду норвежской рыбы через Белоруссию

Ведомости

Сотрудники Россельхознадзора и представители Федеральной таможенной службы (ФТС) в июне выявили контрабанду норвежской рыбы, которую хотели ввезти через Белоруссию в Россию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Машину с контрабандой обнаружили на автодороге М-1 Москва - Минск. По версии Россельхознадзора, рыба была произведена в Норвегии, промаркирована в Белоруссии и под видом российской продукции незаконно ввезена в РФ. Ведомство также поставило под сомнение подлинность ветеринарных сопроводительных документов.

Россельхознадзор попросил ФТС провести проверку. Также обращение направлено в департамент ветеринарного и продовольственного надзора минсельхоза Белоруссии, чтобы там также провели проверку и приняли меры по борьбе с контрабандой.

Рыбная продукция из Норвегии находится под российскими санкциями. В сентябре 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго до конца 2024 г. Помимо рыбы запрещен также импорт ряда мясной и молочной продукции, овощей и фруктов из ЕС, Норвегии, Австралии, Канады и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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