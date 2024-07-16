Продажи игристых вин в России выросли почти на 13% в первом полугодии

В начале июня «Интерфакс» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль сообщил, что в январе – мае в России было произведено 13,3 млн дал виноградных вин. Это на 17,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выработка игристого увеличилась на 28,8% до 3,1 млн дал, ликерных – в 1,8 раза до 654 300 дал. В целом алкогольные предприятия с января по май выпустили 75,3 млн дал спиртосодержащей и алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи). Это на 13,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года.