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Продажи игристых вин в России выросли почти на 13% в первом полугодии

Ведомости

В России за январь – июнь продажи игристых вин в рознице достигли 9,98 млн декалитров (дал), рост составил 12,8% в годовом исчислении. Это следует из данных Росалкогольтабакконтроля, пишет «Интерфакс».

В первом полугодии также выросли продажи ликерных и виноградных вин – на 12,1% (до 665 200 дал) и 2,5% (до 27,55 млн дал) соответственно. Всего за указанный период в рознице реализовано 111,72 млн дал алкогольной продукции (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 4,1% больше, чем в прошлом году.

В начале июня «Интерфакс» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль сообщил, что в январе – мае в России было произведено 13,3 млн дал виноградных вин. Это на 17,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выработка игристого увеличилась на 28,8% до 3,1 млн дал, ликерных – в 1,8 раза до 654 300 дал. В целом алкогольные предприятия с января по май выпустили 75,3 млн дал спиртосодержащей и алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи). Это на 13,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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