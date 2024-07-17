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ФАС предложила запретить торговым сетям брать доплату с поставщиков яиц

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает запретить торговым сетям брать вознаграждение с поставщиков куриных яиц I и II категорий. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

По данным ведомства, более 60% куриных яиц реализуется производителями по прямым договорам через торговые сети. Закон о торговле допускает включение в цену договора вознаграждения до 5% от цены товара, выплачиваемого торговой сети за приобретение определенного количества продукции.

В законе есть исключения для социально значимых продовольственных товаров, например куриного мяса, пастеризованного молока, хлеба и хлебобулочных изделий со сроком годности менее 10 дней. Включение в этот список куриных яиц самых ходовых категорий поможет снизить цены на них.

В ноябре 2023 г. ФАС проверяла обоснованность цен на куриные яйца у производителей. Спустя месяц стало известно, что служба возбудила дела в отношении производителей куриных яиц в четырех регионах страны – в Кемеровской, Воронежской, Ивановской областях и в ДНР. До этого нарушения также были выявлены у производителей в Крыму и Кировской области.

13 декабря 2023 г. кабмин концептуально одобрил обнуление пошлин на импортные яйца с 1 января по 30 июня 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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