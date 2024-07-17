ФАС предложила запретить торговым сетям брать доплату с поставщиков яиц

В ноябре 2023 г. ФАС проверяла обоснованность цен на куриные яйца у производителей. Спустя месяц стало известно, что служба возбудила дела в отношении производителей куриных яиц в четырех регионах страны – в Кемеровской, Воронежской, Ивановской областях и в ДНР. До этого нарушения также были выявлены у производителей в Крыму и Кировской области.