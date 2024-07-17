ФАС предложила запретить торговым сетям брать доплату с поставщиков яиц
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает запретить торговым сетям брать вознаграждение с поставщиков куриных яиц I и II категорий. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных актов.
По данным ведомства, более 60% куриных яиц реализуется производителями по прямым договорам через торговые сети. Закон о торговле допускает включение в цену договора вознаграждения до 5% от цены товара, выплачиваемого торговой сети за приобретение определенного количества продукции.
В законе есть исключения для социально значимых продовольственных товаров, например куриного мяса, пастеризованного молока, хлеба и хлебобулочных изделий со сроком годности менее 10 дней. Включение в этот список куриных яиц самых ходовых категорий поможет снизить цены на них.
В ноябре 2023 г. ФАС проверяла обоснованность цен на куриные яйца у производителей. Спустя месяц стало известно, что служба возбудила дела в отношении производителей куриных яиц в четырех регионах страны – в Кемеровской, Воронежской, Ивановской областях и в ДНР. До этого нарушения также были выявлены у производителей в Крыму и Кировской области.
13 декабря 2023 г. кабмин концептуально одобрил обнуление пошлин на импортные яйца с 1 января по 30 июня 2024 г.