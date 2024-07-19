Минпромторг подал в суд на дистрибутора табака Megapolis

Весной 2023 г. Госдума приняла закон, который установил критерии отбора ЭЗО и закрепил за их бенефициарами право через суд получать их акции и доли в прямое владение, обходя иностранные структуры из зарубежных юрисдикций. Это было сделано, чтобы не допустить ситуацию, когда корпоративное управление оказалось бы парализовано из-за санкций или операционных препятствий в иностранной юрисдикции.