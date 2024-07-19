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Минпромторг подал в суд на дистрибутора табака Megapolis

Ведомости

Минпромторг РФ подал иск в Арбитражный суд Московской области к нидерландскому дистрибутору табака Megapolis. Карточка дела появилась в судебной базе.

Заявление зарегистрировано 18 июля. Суд принял его к рассмотрению. Первое заседание назначено на 8 августа.

По данным «РИА Новости», Минпромторг хочет через суд приостановить корпоративные права нидерландской Megapolis Distribution B.V. в российском дистрибуторе табака АО «Торговая компания «Мегаполис», который относится к экономически значимым организациям (ЭЗО).

Весной 2023 г. Госдума приняла закон, который установил критерии отбора ЭЗО и закрепил за их бенефициарами право через суд получать их акции и доли в прямое владение, обходя иностранные структуры из зарубежных юрисдикций. Это было сделано, чтобы не допустить ситуацию, когда корпоративное управление оказалось бы парализовано из-за санкций или операционных препятствий в иностранной юрисдикции.

100% «Мегаполис» принадлежит Megapolis Distribution. Конечными бенефициарами компании являлись Игорь Кесаев и Сергей Кациев, которым принадлежало 52,8%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на проспект к IPO Mercury Retail Group в 2021 г. «Мегаполис» поставляет на российские рынок сигареты, безалкогольные напитки, энергетики и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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