Минпромторг подал в суд на дистрибутора табака Megapolis
Минпромторг РФ подал иск в Арбитражный суд Московской области к нидерландскому дистрибутору табака Megapolis. Карточка дела появилась в судебной базе.
Заявление зарегистрировано 18 июля. Суд принял его к рассмотрению. Первое заседание назначено на 8 августа.
По данным «РИА Новости», Минпромторг хочет через суд приостановить корпоративные права нидерландской Megapolis Distribution B.V. в российском дистрибуторе табака АО «Торговая компания «Мегаполис», который относится к экономически значимым организациям (ЭЗО).
Весной 2023 г. Госдума приняла закон, который установил критерии отбора ЭЗО и закрепил за их бенефициарами право через суд получать их акции и доли в прямое владение, обходя иностранные структуры из зарубежных юрисдикций. Это было сделано, чтобы не допустить ситуацию, когда корпоративное управление оказалось бы парализовано из-за санкций или операционных препятствий в иностранной юрисдикции.
100% «Мегаполис» принадлежит Megapolis Distribution. Конечными бенефициарами компании являлись Игорь Кесаев и Сергей Кациев, которым принадлежало 52,8%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на проспект к IPO Mercury Retail Group в 2021 г. «Мегаполис» поставляет на российские рынок сигареты, безалкогольные напитки, энергетики и др.