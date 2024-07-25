Производитель Libresse в РФ русифицировал название прокладок
Бренд средств женской гигиены Libresse перешел на русифицированное название «Либресс». Об этом сообщила пресс-служба компании «Эволюция комфорта (Эвоком)», представляющая бренд.
В компании уточнили, что первые отгрузки продуктов c названием бренда на русском языке начались в мае. Полный переход произойдет после реализации складских запасов.
«Русификация названия бренда не отразится на составе продукта, технологии производства и стоимости товара», – пообещал гендиректор ООО «Эвоком» Артем Лебедев.
В июле 2023 г. шведский производитель товаров для гигиены и здоровья Essity (владел брендами Libresse, Libero и Zewa) сообщил о завершении продажи российского бизнеса компании «Новые технологии» Игоря Шилова и о полном уходе с рынка РФ. Стоимость сделки составила 1,2 млрд шведских крон ($117,3 млн). Все это время фабрики, а в России их три, продолжают работать в обычном режиме. Продажи продукции внутри страны также не прекращались.