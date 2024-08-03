Промсвязьбанк получил в залог 100% «Балтийского лизинга»

«Балтийский лизинг» принадлежит одноименному акционерному обществу. О том что Промсвязьбанк может приобрести долю в лизинговой компании «Балтийский лизинг», 20 июня со ссылкой на источники на финансовом рынке сообщал «Коммерсантъ». По информации собеседника издания, компания вынуждена была привлечь инвестора из-за высокой долговой нагрузки на фоне сохранения высоких процентных ставок в экономике.