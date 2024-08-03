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Промсвязьбанк получил в залог 100% «Балтийского лизинга»

Ведомости

Промсвязьбанк получил в залог 100% ООО «Балтийский лизинг». Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Первым на это внимание обратил «Интерфакс».

«Балтийский лизинг» принадлежит одноименному акционерному обществу. О том что Промсвязьбанк может приобрести долю в лизинговой компании «Балтийский лизинг», 20 июня со ссылкой на источники на финансовом рынке сообщал «Коммерсантъ». По информации собеседника издания, компания вынуждена была привлечь инвестора из-за высокой долговой нагрузки на фоне сохранения высоких процентных ставок в экономике.

Заместитель гендиректора лизинговой компании по работе с банками и инвесторами Дмитрий Казаковцев также сообщал «Ведомостям», что до конца II квартала в капитале компании может появиться крупный профильный стратег.

«Балтийский лизинг» – одна из старейших российских лизинговых компаний, получившая лицензию на деятельность в 1996 г. Основная сфера деятельности – предоставление в лизинг автотранспорта, спецтехники и оборудования. Филиальная сеть организации насчитывает 80 подразделений по всей России. В начале октября 2023 г. банк «Траст» продал 99,48% акций АО «Балтийский лизинг» за 26,928 млрд руб. компании «Прибыльные инвестиции».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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