Промсвязьбанк получил в залог 100% «Балтийского лизинга»
«Балтийский лизинг» принадлежит одноименному акционерному обществу. О том что Промсвязьбанк может приобрести долю в лизинговой компании «Балтийский лизинг», 20 июня со ссылкой на источники на финансовом рынке сообщал «Коммерсантъ». По информации собеседника издания, компания вынуждена была привлечь инвестора из-за высокой долговой нагрузки на фоне сохранения высоких процентных ставок в экономике.
Заместитель гендиректора лизинговой компании по работе с банками и инвесторами Дмитрий Казаковцев также сообщал «Ведомостям», что до конца II квартала в капитале компании может появиться крупный профильный стратег.
«Балтийский лизинг» – одна из старейших российских лизинговых компаний, получившая лицензию на деятельность в 1996 г. Основная сфера деятельности – предоставление в лизинг автотранспорта, спецтехники и оборудования. Филиальная сеть организации насчитывает 80 подразделений по всей России. В начале октября 2023 г. банк «Траст» продал 99,48% акций АО «Балтийский лизинг» за 26,928 млрд руб. компании «Прибыльные инвестиции».