«Балтийский лизинг» может выйти на IPO в 2024 году

Классическим вариантом будет весеннее окно 2025 г. после отчетности за 2024 г., уточнил топ-менеджер. Но компания «пристально смотрит» и на осенние окна 2024 и 2025 гг., добавил он. Размещение может пройти в один из этих периодов, если это будет более целесообразно экономически, сказал Казаковцев. По его словам, планы по срокам нежесткие и будут корректироваться в зависимости от ситуации.