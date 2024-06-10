«Балтийский лизинг» может выйти на IPO в 2024 году

«Балтийский лизинг» может выйти на IPO в 2024 годуЭксперты называют сегмент, в котором работает компания, одним из самых маржинальных
Компания «Балтийский лизинг» рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения акций (IPO) на Московской бирже в течение ближайших полутора лет. Об этом «Ведомостям» сообщил заместитель генерального директора по работе с банками и инвесторами Дмитрий Казаковцев.
Классическим вариантом будет весеннее окно 2025 г. после отчетности за 2024 г., уточнил топ-менеджер. Но компания «пристально смотрит» и на осенние окна 2024 и 2025 гг., добавил он. Размещение может пройти в один из этих периодов, если это будет более целесообразно экономически, сказал Казаковцев. По его словам, планы по срокам нежесткие и будут корректироваться в зависимости от ситуации.
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