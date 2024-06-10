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«Балтийский лизинг» может выйти на IPO в 2024 году

Эксперты называют сегмент, в котором работает компания, одним из самых маржинальных
Михаил Кузнецов
Андрей Гордеев / Ведомости

Компания «Балтийский лизинг» рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения акций (IPO) на Московской бирже в течение ближайших полутора лет. Об этом «Ведомостям» сообщил заместитель генерального директора по работе с банками и инвесторами Дмитрий Казаковцев.

Классическим вариантом будет весеннее окно 2025 г. после отчетности за 2024 г., уточнил топ-менеджер. Но компания «пристально смотрит» и на осенние окна 2024 и 2025 гг., добавил он. Размещение может пройти в один из этих периодов, если это будет более целесообразно экономически, сказал Казаковцев. По его словам, планы по срокам нежесткие и будут корректироваться в зависимости от ситуации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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