Путин заявил о планах бесшовного ж/д сообщения от Балтики до Индийского океана

Путин заявил о планах бесшовного ж/д сообщения от Балтики до Индийского океанаПрезидент поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
В России необходимо форсированное наращивание железнодорожной инфраструктуры, в том числе развитие бесшовного железнодорожного сообщения от Балтики и Баренцева моря до Персидского залива и Индийского океана. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в видеообращении ко Дню железнодорожника.
«В нашей повестке – строительство высокоскоростных магистралей в связке с Центральным транспортным узлом, создание международных логистических коридоров, развитие Азово-Черноморского транспортного направления, организация так называемого бесшовного железнодорожного сообщения от Балтики и Баренцева моря до побережья Персидского залива и Индийского океана», – сказал он.
Развитие отрасли необходимо проводить «на новом технологическом уровне» исходя из потребностей будущего, создавая задел «на десятилетия вперед», отметил президент. Сейчас перед железнодорожниками стоит задача дальнейшей модернизации БАМа и Транссиба. Эти магистрали, указал Путин, должны работать во взаимосвязи с Северным морским путем (СМП), «с такими перспективными проектами, как Северный широтный ход, с выходом к арктическим портам».
Такие задачи будут реализованы благодаря знаниям, опыту, нацеленности на результат работников отрасли, уверен президент. Он также поблагодарил всех железнодорожников за труд и преданность делу.
В список крупнейших проектов, которые власти собираются реализовать в ближайшее десятилетие, в том числе с привлечением частных инвесторов, входят, например, такие инициативы, как транспортные коридоры Север – Юг, Джубга – Сочи, Северный морской путь, Юго-Западная хорда, Восточный полигон на общую сумму свыше 5,6 трлн руб., писали ранее «Ведомости». Планируется также запуск двух из пяти частей сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) – полностью ВСМ Москва – Санкт-Петербург и участки будущей ВСМ-2 Москва – Екатеринбург. Общая сумма вложений в сеть ВСМ оценивается в 10,8 трлн руб.
Путин дал старт строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург 14 марта. Протяженность новой ветки составит 680 км. Составы будут двигаться по ней со скоростью от 200 до 400 км в час, что сократит время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом до 2 часов 15 минут.
6 июня правительство утвердило распоряжение о строительстве первой в стране ВСМ Москва – Санкт-Петербург.