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Путин заявил о планах бесшовного ж/д сообщения от Балтики до Индийского океана

Президент поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Ведомости

В России необходимо форсированное наращивание железнодорожной инфраструктуры, в том числе развитие бесшовного железнодорожного сообщения от Балтики и Баренцева моря до Персидского залива и Индийского океана. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в видеообращении ко Дню железнодорожника.

«В нашей повестке – строительство высокоскоростных магистралей в связке с Центральным транспортным узлом, создание международных логистических коридоров, развитие Азово-Черноморского транспортного направления, организация так называемого бесшовного железнодорожного сообщения от Балтики и Баренцева моря до побережья Персидского залива и Индийского океана», – сказал он.

Развитие отрасли необходимо проводить «на новом технологическом уровне» исходя из потребностей будущего, создавая задел «на десятилетия вперед», отметил президент. Сейчас перед железнодорожниками стоит задача дальнейшей модернизации БАМа и Транссиба. Эти магистрали, указал Путин, должны работать во взаимосвязи с Северным морским путем (СМП), «с такими перспективными проектами, как Северный широтный ход, с выходом к арктическим портам».

Такие задачи будут реализованы благодаря знаниям, опыту, нацеленности на результат работников отрасли, уверен президент. Он также поблагодарил всех железнодорожников за труд и преданность делу.

В список крупнейших проектов, которые власти собираются реализовать в ближайшее десятилетие, в том числе с привлечением частных инвесторов, входят, например, такие инициативы, как транспортные коридоры Север – Юг, Джубга – Сочи, Северный морской путь, Юго-Западная хорда, Восточный полигон на общую сумму свыше 5,6 трлн руб., писали ранее «Ведомости». Планируется также запуск двух из пяти частей сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) – полностью ВСМ Москва – Санкт-Петербург и участки будущей ВСМ-2 Москва – Екатеринбург. Общая сумма вложений в сеть ВСМ оценивается в 10,8 трлн руб.

Путин дал старт строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург 14 марта. Протяженность новой ветки составит 680 км. Составы будут двигаться по ней со скоростью от 200 до 400 км в час, что сократит время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом до 2 часов 15 минут.

6 июня правительство утвердило распоряжение о строительстве первой в стране ВСМ Москва – Санкт-Петербург. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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