Путин заявил о планах бесшовного ж/д сообщения от Балтики до Индийского океана

В список крупнейших проектов, которые власти собираются реализовать в ближайшее десятилетие, в том числе с привлечением частных инвесторов, входят, например, такие инициативы, как транспортные коридоры Север – Юг, Джубга – Сочи, Северный морской путь, Юго-Западная хорда, Восточный полигон на общую сумму свыше 5,6 трлн руб., писали ранее «Ведомости». Планируется также запуск двух из пяти частей сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) – полностью ВСМ Москва – Санкт-Петербург и участки будущей ВСМ-2 Москва – Екатеринбург. Общая сумма вложений в сеть ВСМ оценивается в 10,8 трлн руб.