Чистая прибыль «Алросы» по МСФО сократилась на 34% за полугодие
Консолидированная выручка за январь – июнь снизилась на 5% и достигла 179,47 млрд руб. Себестоимость продаж увеличилась на 14% год к году, составив 114,1 млрд руб.
Запасы алмазов по данным на 30 июня оцениваются в 57,38 млрд руб. (–31,9% год к году), запасы бриллиантов – в 4,96 млрд руб. (–23,51% год к году).
В июле «Ведомости» со ссылкой на данные крупнейшей международной площадки по торговле бриллиантами International Diamond Exchange (IDEX) писали, что стоимость бриллиантов на глобальном рынке опустилась до многолетних минимумов. Индекс IDEX с начала года снизился на 6% до 103,2 пункта, что является минимальным значением как минимум с января 2020 г. Аналитик «Финама» Алексей Калачев отмечал, что слабый рынок оказывает давление на финпоказатели «Алросы».
Компания возобновила публикацию финансовой отчетности во втором полугодии 2023 г., в 2022 г. данные не раскрывались. В прошлом году чистая прибыль «Алросы» по МСФО составила 85,2 млрд руб., что на 15% меньше по сравнению с 2022 г. Консолидированная выручка компании за 2023 г. выросла на 9% и составила 322,6 млрд руб., себестоимость продаж – на 14% до 175,6 млрд руб. По прогнозу «Финама», в этом году выручка российской компании вырастет до 346,8 млрд руб., прибыль – до 91,9 млрд руб.