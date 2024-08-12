Чистая прибыль «Алросы» по МСФО сократилась на 34% за полугодие

Компания возобновила публикацию финансовой отчетности во втором полугодии 2023 г., в 2022 г. данные не раскрывались. В прошлом году чистая прибыль «Алросы» по МСФО составила 85,2 млрд руб., что на 15% меньше по сравнению с 2022 г. Консолидированная выручка компании за 2023 г. выросла на 9% и составила 322,6 млрд руб., себестоимость продаж – на 14% до 175,6 млрд руб. По прогнозу «Финама», в этом году выручка российской компании вырастет до 346,8 млрд руб., прибыль – до 91,9 млрд руб.