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Чистая прибыль «Алросы» по МСФО сократилась на 34% за полугодие

Ведомости

По итогам первого полугодия чистая прибыль российской алмазодобывающей компании «Алроса» по МСФО составила 36,63 млрд руб., что на 34% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это следует из опубликованной компанией сокращенной консолидированной отчетности.

Консолидированная выручка за январь – июнь снизилась на 5% и достигла 179,47 млрд руб. Себестоимость продаж увеличилась на 14% год к году, составив 114,1 млрд руб.

Запасы алмазов по данным на 30 июня оцениваются в 57,38 млрд руб. (–31,9% год к году), запасы бриллиантов – в 4,96 млрд руб. (–23,51% год к году).

В июле «Ведомости» со ссылкой на данные крупнейшей международной площадки по торговле бриллиантами International Diamond Exchange (IDEX) писали, что стоимость бриллиантов на глобальном рынке опустилась до многолетних минимумов. Индекс IDEX с начала года снизился на 6% до 103,2 пункта, что является минимальным значением как минимум с января 2020 г. Аналитик «Финама» Алексей Калачев отмечал, что слабый рынок оказывает давление на финпоказатели «Алросы».

Компания возобновила публикацию финансовой отчетности во втором полугодии 2023 г., в 2022 г. данные не раскрывались. В прошлом году чистая прибыль «Алросы» по МСФО составила 85,2 млрд руб., что на 15% меньше по сравнению с 2022 г. Консолидированная выручка компании за 2023 г. выросла на 9% и составила 322,6 млрд руб., себестоимость продаж – на 14% до 175,6 млрд руб. По прогнозу «Финама», в этом году выручка российской компании вырастет до 346,8 млрд руб., прибыль – до 91,9 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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