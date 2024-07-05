Бриллианты подешевели до минимума за пять лет

Стоимость бриллиантов на глобальном рынке опустилась до многолетних минимумов, следует из данных крупнейшей международной площадки по торговле бриллиантами International Diamond Exchange (IDEX). Индекс IDEX с начала года снизился на 6% до 103,2 пункта, что является минимальным значением как минимум с января 2020 г.