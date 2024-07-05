Бриллианты подешевели до минимума за пять лет

Бриллианты подешевели до минимума за пять летИх стоимость снижается из-за слабого спроса и роста производства искусственных камней
Стоимость бриллиантов на глобальном рынке опустилась до многолетних минимумов, следует из данных крупнейшей международной площадки по торговле бриллиантами International Diamond Exchange (IDEX). Индекс IDEX с начала года снизился на 6% до 103,2 пункта, что является минимальным значением как минимум с января 2020 г.
Индекс рассчитывается на основе цен крупнейших мировых аукционов по продаже алмазов и бриллиантов (ограненных камней) – в Антверпене (Бельгия), Мумбаи (Индия), Рамат-Гане (Израиль) и Нью-Йорке (США). Трейдеры могут видеть предложения в реальном времени с динамическим ценообразованием. Система охватывает более 75% запасов мировой цепочки поставок алмазов.
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