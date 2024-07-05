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Бриллианты подешевели до минимума за пять лет

Их стоимость снижается из-за слабого спроса и роста производства искусственных камней
Георгий Бичашвили
Василий Милькин
Евгений Разумный / Ведомости

Стоимость бриллиантов на глобальном рынке опустилась до многолетних минимумов, следует из данных крупнейшей международной площадки по торговле бриллиантами International Diamond Exchange (IDEX). Индекс IDEX с начала года снизился на 6% до 103,2 пункта, что является минимальным значением как минимум с января 2020 г.

Индекс рассчитывается на основе цен крупнейших мировых аукционов по продаже алмазов и бриллиантов (ограненных камней) – в Антверпене (Бельгия), Мумбаи (Индия), Рамат-Гане (Израиль) и Нью-Йорке (США). Трейдеры могут видеть предложения в реальном времени с динамическим ценообразованием. Система охватывает более 75% запасов мировой цепочки поставок алмазов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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