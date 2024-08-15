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«Коммерсантъ»: производители продуктов начали поднимать закупочные цены

Ведомости

Производители продуктов питания начали уведомлять ритейлеров о повышении закупочных цен на 5–40% в августе – сентябре. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письма производителей.

Такие письма направили производители кондитерских изделий Mars, Ritter Sport, «Дымка» и «Славянка», молочной продукции «Вимм-Билль-Данн», Viola, «Экомилк», Health & Nutrition, «Милком», «Пискаревский молзавод», хлеба «Каравай», пивных напитков «Балтика» и AB InBev Efes.

Председатель президиума АКОРТ (объединяет крупные розничные сети) Игорь Караваев заявил, что полученные обращения ритейлеры проверяют на обоснованность. Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов считает, что корректировка цен связана с объективными рыночными факторами: ростом себестоимости, удорожанием сырья, логистики, рабочей силы, материально-технических ресурсов. Другой собеседник издания назвал причиной повышения цен сохранение высокой ключевой ставки Центробанка.

Наибольший рост цен ожидается, предположительно, в сегменте кондитерских изделий. На рынок шоколада влияет резкий рост цен на какао из-за засухи в Западной Африке.

За первые два месяца 2024 г. российские предприятия произвели 161 700 т шоколада и содержащих какао пищевых продуктов в упакованном виде, что на 8,9% больше показателя за аналогичный период 2023 г. На рост производства повлияло наращивание объемов экспорта продукции и стабильный спрос на внутреннем рынке. В целом в начале года производство кондитерских изделий выросло на 9,2% до 667 100 т, в том числе сахаристых изделий без какао, включая белый шоколад, – на 15% до 120 200 т.

В феврале агентство Bloomberg сообщило, что цены на шоколадные изделия и косметические средства из какао в Европе и мире могут резко вырасти из-за закона Евросоюза о поставках какао, нацеленного на борьбу с вырубкой леса. Согласно правилам, на каждой партии бобов из Африки должны быть указаны GPS-координаты ферм, где они были выращены. Издание пишет, что новое правило ЕС вступит в силу 30 декабря 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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