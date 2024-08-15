«Коммерсантъ»: производители продуктов начали поднимать закупочные цены
Производители продуктов питания начали уведомлять ритейлеров о повышении закупочных цен на 5–40% в августе – сентябре. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письма производителей.
Такие письма направили производители кондитерских изделий Mars, Ritter Sport, «Дымка» и «Славянка», молочной продукции «Вимм-Билль-Данн», Viola, «Экомилк», Health & Nutrition, «Милком», «Пискаревский молзавод», хлеба «Каравай», пивных напитков «Балтика» и AB InBev Efes.
Председатель президиума АКОРТ (объединяет крупные розничные сети) Игорь Караваев заявил, что полученные обращения ритейлеры проверяют на обоснованность. Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов считает, что корректировка цен связана с объективными рыночными факторами: ростом себестоимости, удорожанием сырья, логистики, рабочей силы, материально-технических ресурсов. Другой собеседник издания назвал причиной повышения цен сохранение высокой ключевой ставки Центробанка.
Наибольший рост цен ожидается, предположительно, в сегменте кондитерских изделий. На рынок шоколада влияет резкий рост цен на какао из-за засухи в Западной Африке.
За первые два месяца 2024 г. российские предприятия произвели 161 700 т шоколада и содержащих какао пищевых продуктов в упакованном виде, что на 8,9% больше показателя за аналогичный период 2023 г. На рост производства повлияло наращивание объемов экспорта продукции и стабильный спрос на внутреннем рынке. В целом в начале года производство кондитерских изделий выросло на 9,2% до 667 100 т, в том числе сахаристых изделий без какао, включая белый шоколад, – на 15% до 120 200 т.
В феврале агентство Bloomberg сообщило, что цены на шоколадные изделия и косметические средства из какао в Европе и мире могут резко вырасти из-за закона Евросоюза о поставках какао, нацеленного на борьбу с вырубкой леса. Согласно правилам, на каждой партии бобов из Африки должны быть указаны GPS-координаты ферм, где они были выращены. Издание пишет, что новое правило ЕС вступит в силу 30 декабря 2024 г.