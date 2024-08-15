«Коммерсантъ»: производители продуктов начали поднимать закупочные цены

За первые два месяца 2024 г. российские предприятия произвели 161 700 т шоколада и содержащих какао пищевых продуктов в упакованном виде, что на 8,9% больше показателя за аналогичный период 2023 г. На рост производства повлияло наращивание объемов экспорта продукции и стабильный спрос на внутреннем рынке. В целом в начале года производство кондитерских изделий выросло на 9,2% до 667 100 т, в том числе сахаристых изделий без какао, включая белый шоколад, – на 15% до 120 200 т.