В Китае оштрафовали семь компаний за перевозки масла в цистернах для химикатов

О нарушениях стало известно летом этого года. Газета «Хуаньцю жибао» писала, что растительное масло для пищи развозят в цистернах, в которых до этого перевозили химикаты. Источники издания сообщили, что иногда масло загружают в цистерну сразу после выгрузки технических жидкостей и сточных вод. Предварительно цистерны не обрабатывают и не моют.