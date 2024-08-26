В Китае оштрафовали семь компаний за перевозки масла в цистернах для химикатов
В Китае оштрафовали семь компаний из-за перевозки растительного масла в цистернах, которые использовались для транспортировки каменноугольного масла, сообщает Bloomberg.
Компании оштрафовали на общую сумму 11 млн юаней ($1,5 млн). Самый большой штраф получило подразделение государственной компании Sinograin – 2,86 млн юаней ($401 600). В управлении по безопасности пищевых продуктов госсовета КНР заявили, что нарушения «противоречат элементарному здравому смыслу».
О нарушениях стало известно летом этого года. Газета «Хуаньцю жибао» писала, что растительное масло для пищи развозят в цистернах, в которых до этого перевозили химикаты. Источники издания сообщили, что иногда масло загружают в цистерну сразу после выгрузки технических жидкостей и сточных вод. Предварительно цистерны не обрабатывают и не моют.
Тогда же в супермаркетах Китая с полок пропала продукция Huifu и Sinograin. Управление по безопасности пищевых продуктов госсовета создало специальную комиссию для расследования нарушений.