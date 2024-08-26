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В Китае оштрафовали семь компаний за перевозки масла в цистернах для химикатов

Ведомости

В Китае оштрафовали семь компаний из-за перевозки растительного масла в цистернах, которые использовались для транспортировки каменноугольного масла, сообщает Bloomberg.

Компании оштрафовали на общую сумму 11 млн юаней ($1,5 млн). Самый большой штраф получило подразделение государственной компании Sinograin – 2,86 млн юаней ($401 600). В управлении по безопасности пищевых продуктов госсовета КНР заявили, что нарушения «противоречат элементарному здравому смыслу».

О нарушениях стало известно летом этого года. Газета «Хуаньцю жибао» писала, что растительное масло для пищи развозят в цистернах, в которых до этого перевозили химикаты. Источники издания сообщили, что иногда масло загружают в цистерну сразу после выгрузки технических жидкостей и сточных вод. Предварительно цистерны не обрабатывают и не моют.

Тогда же в супермаркетах Китая с полок пропала продукция Huifu и Sinograin. Управление по безопасности пищевых продуктов госсовета создало специальную комиссию для расследования нарушений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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