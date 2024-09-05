Кабмин предложил оцифровать документацию организаций к отопительному сезону

В январе этого года на фоне сильных морозов жители ряда российских регионов столкнулись с массовыми отключениями тепла, в частности от этого пострадало Подмосковье. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснял случившееся ветхим состоянием систем ЖКХ. На совместном заседании комитета по контролю и комитета по строительству и ЖКХ Госдумы 17 января курирующий коммунальную сферу вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что, по предварительным данным, для наведения порядка в этой сфере потребуется около 4,5 трлн руб.