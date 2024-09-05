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Кабмин предложил оцифровать документацию организаций к отопительному сезону

Ведомости

Аппарат правительства РФ подготовил проект постановления кабмина о проведении в Московской области эксперимента по переводу в электронный вид эксплуатационной документации теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду. Документ разработан по указанию вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Провести эксперимент аппарат кабмина предлагает с 1 октября 2024 г. по 1 октября 2025 г. на территории Московской области. Переводу в электронный вид к отопительному периоду будут подлежать документация и паспорта готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также муниципальных образований.

Сейчас документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу. В пояснительной записке говорится, что проект постановления разработан в целях повышения эффективности работы теплоснабжающих и теплосетевых организаций, их диспетчерских и аварийных служб, а его реализация не повлечет негативных социально-экономических последствий.

В январе этого года на фоне сильных морозов жители ряда российских регионов столкнулись с массовыми отключениями тепла, в частности от этого пострадало Подмосковье. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснял случившееся ветхим состоянием систем ЖКХ. На совместном заседании комитета по контролю и комитета по строительству и ЖКХ Госдумы 17 января курирующий коммунальную сферу вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что, по предварительным данным, для наведения порядка в этой сфере потребуется около 4,5 трлн руб.

29 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что до 2030 г. на модернизацию ЖКХ будет направлено более 4,5 трлн руб., включая частные средства. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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