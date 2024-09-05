Кабмин предложил оцифровать документацию организаций к отопительному сезону
Аппарат правительства РФ подготовил проект постановления кабмина о проведении в Московской области эксперимента по переводу в электронный вид эксплуатационной документации теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду. Документ разработан по указанию вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Провести эксперимент аппарат кабмина предлагает с 1 октября 2024 г. по 1 октября 2025 г. на территории Московской области. Переводу в электронный вид к отопительному периоду будут подлежать документация и паспорта готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также муниципальных образований.
Сейчас документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу. В пояснительной записке говорится, что проект постановления разработан в целях повышения эффективности работы теплоснабжающих и теплосетевых организаций, их диспетчерских и аварийных служб, а его реализация не повлечет негативных социально-экономических последствий.
В январе этого года на фоне сильных морозов жители ряда российских регионов столкнулись с массовыми отключениями тепла, в частности от этого пострадало Подмосковье. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснял случившееся ветхим состоянием систем ЖКХ. На совместном заседании комитета по контролю и комитета по строительству и ЖКХ Госдумы 17 января курирующий коммунальную сферу вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что, по предварительным данным, для наведения порядка в этой сфере потребуется около 4,5 трлн руб.
29 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что до 2030 г. на модернизацию ЖКХ будет направлено более 4,5 трлн руб., включая частные средства.