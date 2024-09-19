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«Ростех» вернул 32,3% акций «АвтоВАЗа»

Ведомости

Госкорпорация «Ростех» снова стал акционером «АвтоВАЗа», вернув себе 32,3% акций компании. Об этом сообщил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов в интервью РБК.

«Когда “Ростех” выходил из состава акционеров “АвтоВАЗа”, сделка предусматривала опцион на право обратного выкупа. Спустя два года корпорация этим правом воспользовалась и вернула 32,3% акций», – сказал он.

Соколов пояснил, что ситуация «меняется стремительно»: два года назад, когда «Ростех» вышел из состава акционеров компании, положение дел было одно, а сегодня – другое. По его мнению, раз госкорпорация вернула себе долю, значит, для этого есть как политические, так и экономические причины.

В «Ростехе» подтвердили РБК факт сделки, но подробности рассказывать не стали.

В мае 2023 г. «Ростех» вышел из состава акционеров «АвтоВАЗа» и передал свой пакет подведомственному Минпромторгу ФГУП «Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ). Таким образом, НАМИ консолидировало 100% акций компании.

До этого НАМИ принадлежало 67,7% автоконцерна. Эту долю унитарное предприятие получило за символический 1 руб. от ушедшей из России весной французской группы Renault. 

Предприятия «Ростеха» попали под секторальные санкции США из-за присоединения Крыма еще в 2014 г. В конце июня 2022 г. ограничения против российской госкорпорации были расширены: минфин США предписал завершить все сделки с самим «Ростехом», а также принадлежащими ему на 50% и более организациями до 11 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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