«Ростех» вернул 32,3% акций «АвтоВАЗа»

Соколов пояснил, что ситуация «меняется стремительно»: два года назад, когда «Ростех» вышел из состава акционеров компании, положение дел было одно, а сегодня – другое. По его мнению, раз госкорпорация вернула себе долю, значит, для этого есть как политические, так и экономические причины.