«Ростех» вернул 32,3% акций «АвтоВАЗа»
«Когда “Ростех” выходил из состава акционеров “АвтоВАЗа”, сделка предусматривала опцион на право обратного выкупа. Спустя два года корпорация этим правом воспользовалась и вернула 32,3% акций», – сказал он.
Соколов пояснил, что ситуация «меняется стремительно»: два года назад, когда «Ростех» вышел из состава акционеров компании, положение дел было одно, а сегодня – другое. По его мнению, раз госкорпорация вернула себе долю, значит, для этого есть как политические, так и экономические причины.
В «Ростехе» подтвердили РБК факт сделки, но подробности рассказывать не стали.
В мае 2023 г. «Ростех» вышел из состава акционеров «АвтоВАЗа» и передал свой пакет подведомственному Минпромторгу ФГУП «Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ). Таким образом, НАМИ консолидировало 100% акций компании.
До этого НАМИ принадлежало 67,7% автоконцерна. Эту долю унитарное предприятие получило за символический 1 руб. от ушедшей из России весной французской группы Renault.
Предприятия «Ростеха» попали под секторальные санкции США из-за присоединения Крыма еще в 2014 г. В конце июня 2022 г. ограничения против российской госкорпорации были расширены: минфин США предписал завершить все сделки с самим «Ростехом», а также принадлежащими ему на 50% и более организациями до 11 августа.