«Ростех» планирует передать НАМИ свой пакет в «АвтоВАЗе»

Совет директоров поставил «АвтоВАЗу» задачу выпустить около 500 000 автомобилей в 2023 г., говорил Соколов в середине сентября. В 2022 г. объем производства будет более чем вдвое меньше и составит, по оценке главы компании, 228 000 машин. Это связано с простоями в первой половине года из-за дефицита импортных компонентов на фоне СВО и сохранением этих рисков по части номенклатуры и во втором полугодии. Для сравнения, в 2021 г. компания только в России продала (это сопоставимо с тем, сколько выпустила. – «Ведомости») 359 714 машин, следует из статистики Ассоциации европейского бизнеса.