«Ростех» планирует передать НАМИ свой пакет в «АвтоВАЗе»Наличие среди владельцев завода госкорпорации под санкциями мешает заказывать иностранные компоненты
ГК «Ростех», скорее всего, выйдет из акционеров «АвтоВАЗа» и передаст свой пакет подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ». Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к компании, и подтвердил человек, знакомый с обстоятельствами готовящейся сделки. Сейчас госкорпорации принадлежит 32,3% Волжского автозавода. «В текущей обстановке это будет единственное верное решение, поскольку сейчас завод испытывает сложности с заказом комплектующих за рубежом. Пакет «Ростеха», вероятно, будет передан НАМИ», – пояснил собеседник «Ведомостей».
Предприятия «Ростеха» попали под секторальные санкции США из-за присоединения Крыма еще в 2014 г. В конце июня 2022 г. ограничения против российской госкорпорации были расширены: минфин США предписал завершить все сделки с самим «Ростехом», а также принадлежащими ему на 50% и более организациями, до 11 августа.
Представители «Ростеха», Минпромторга и «АвтоВАЗа» от комментариев отказались. Источник «Ведомостей», близкий к Минпромторгу, лишь отметил, что контрольный пакет предприятия и так уже принадлежит государству и с этой точки зрения концептуально ничего не изменится.
Сейчас автомобильному госинституту принадлежит 67,7% автоконцерна. НАМИ получил эту долю за символический 1 руб. от ушедшей из России весной французской группы Renault. Если НАМИ приобретет долю «Ростеха», он консолидирует 100% акций автомобильного концерна. В рамках сделки у французов есть опцион обратного выкупа своей доли в предприятии за те же деньги в течение шести лет. Завод «Рено Россия» на Волгоградском проспекте в Москве перешел в собственность города еще за 1 руб., но его Renault обратно получить не сможет. На этом предприятии московское правительство вместе с «Камазом» налаживает выпуск легковых машин под брендом «Москвич».
Приход другого партнера на «АвтоВАЗ» сейчас невозможен из-за наличия опциона у Renault, пояснил в интервью «Ведомостям» генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов (см. на стр. 10). Да и завод, по мнению главы «Ростеха», вполне может справиться самостоятельно. «Когда мы пришли на «АвтоВАЗ» в 2005 г., там надо было ходить в резиновых сапогах – все было залито маслом и конвейер был допотопный. Его обновили, и теперь на нем можно собирать различные модели автомобилей.
Мы сумели сохранить наши автокомпонентные производства. Теперь они будут развиваться и обеспечивать выпуск нужного количества автомобилей», – надеется он.
Сейчас «АвтоВАЗ» возобновляет работы над новыми проектами на платформе Lada Vesta, которая подходит для кроссовера. Он встанет на конвейер в 2025 г., пообещал Чемезов, не уточнив детали проекта. А в 2024-м появится новое семейство компактных машин – этот проект уже в высокой стадии готовности, пояснил он.
При этом пока «АвтоВАЗ» не просит никаких субсидий или вложений от владельцев, отметил Чемезов. «В этом году на прибыль рассчитывать не приходится, сами видите ситуацию. Но есть позитивные тенденции, [президент «АвтоВАЗа» Максим] Соколов обещал уже в 2023 г. выйти на прибыль», – добавил он. «АвтоВАЗ» за 2021 г. заработал 166 млн евро чистой прибыли по МСФО, в пандемийном 2020 году получил убыток 196 млн евро, а годом ранее, в 2019-м, заработал 72 млн евро прибыли.
Совет директоров поставил «АвтоВАЗу» задачу выпустить около 500 000 автомобилей в 2023 г., говорил Соколов в середине сентября. В 2022 г. объем производства будет более чем вдвое меньше и составит, по оценке главы компании, 228 000 машин. Это связано с простоями в первой половине года из-за дефицита импортных компонентов на фоне СВО и сохранением этих рисков по части номенклатуры и во втором полугодии. Для сравнения, в 2021 г. компания только в России продала (это сопоставимо с тем, сколько выпустила. – «Ведомости») 359 714 машин, следует из статистики Ассоциации европейского бизнеса.
Контроль за предприятием в любом случае остается у государства и с этой точки зрения ничего не меняется, уверен автоэксперт Владимир Беспалов. Если такой шаг позволит как-то разрешить логистические проблемы и лучше обеспечить закупки компонентов для предприятия, то логика в этом есть, считает он. По словам аналитика, «АвтоВАЗ» работает в гражданском сегменте и очевидных причин для попадания компании под санкции нет.